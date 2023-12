De láthatták a nézők a csapatokat edzőként irányító Détári Lajost, Szabó Ottót, Hlagyvik Gábort és Urbán Flóriánt is. Valószínű, több ezer válogatottság lépett parkettre, de a nézők között is akadt neves személyiség: az olimpia bajnok Keglovich László, a sérüléssel bajlódó Illés Béla vagy a győriekhez kötődő edző, Tornyi Barnabás is a lelátóról (a kezdésre már alig akadt ülőhely) figyelhette, ahogy dr. Dézsi Csaba András polgármester és Miklós édesapja megnyitja a gálát.

„Ez a nap az összefogásról és a legendákról szól. Olyan legendákról is, akik méltán példaképek, de már nincsenek közöttünk. A futball csapatsport, ahol a társak odafigyelnek egymásra, egymást segítik. Örülök, hogy ők, és persze a szurkolók sem felejtik el Mikit. Ahogy mi sem szeretnénk, ezért is rendeztük meg ezt a nagyszabású gálát, ami a tervek szerint hagyomány lesz Győrben” – mondta Győr első embere, majd idősebb Fehér Miklós köszönte meg az önkormányzatnak a rendezést, a játékosoknak és a nézőknek pedig a részvételt.

Aztán ahogy Miki videón levetített legszebb találatainál, a meccseken is – négy csapat, Fehér Miklós Barátai, a Magyar Válogatott, az ETO Öregfiúk és az NB I All Stars gárdája csapott össze – gyakran felcsendült a taps, bizonyítva, hogy nem volt véletlen a sok válogatottság és a rengeteg élvonalbeli szereplés.

Bár a szervezők többször is elmondták, ezúttal az eredmény nem számít, a parádés megoldások, gólok mellett láthatóan minden csapat győzni akart. Ez a válogatottnak jött össze legtöbbször, Husztiék mind a három mérkőzésüket megnyerték, az ETO Öregfiúk egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel, míg az NB I-esek egy sikerrel, Miki Barátai pedig egy döntetlennel zártak.

„Talán nekem picit nehezebb is, mint a többieknek, mert Mikit Portugáliában szinte a harmadik gyerekemnek tekinthettem. Majdnem minden edzés után ott volt nálunk, együtt vacsoráztunk. Folyamatosan nevetett, tehetséges futballista, mégis szerény srác volt” – mondta az 58-szoros válogatott Lipcsei Péter.

„Egyrészt a megemlékezés miatt jó itt lenni, másrészt rengeteg gyerekkori emléket, élményt idéz fel bennem egy-egy ilyen esemény. Mikivel gyakran utaztunk együtt vonattal. Szombathelyről indulva ő Győrben csatlakozott hozzánk, amikor Budapestre mentünk. Vidéki játékosokként valahogy összetartóbbak voltunk. Egyenes, őszinte ember volt, hiányzik a személye” – mondta Mikivel kapcsolatban a 108-szoros válogatott kiváló kapus, Király Gábor.

„Nagy örömmel jöttem, nem kellett kétszer hívni. Megható így Mikire emlékezni, s örülök, hogy sokan mások is eljöttek. Alázatos, szerény fiatalember volt. A Fradi utánpótlásában dolgozom, bízom benne, egyre több fiatalabb játékost tudok hasonló szintre eljuttatni, mint ahol Miki volt” – fogalmazott a nemzeti együttesben 49 alkalommal szereplő Lisztes Krisztián.

Illés Béla a nemzeti együttesben volt csapattársa Miklósnak: „Sajnos egy hete megsérültem egy teremtornán, így most nem tudok játszani, de sosem felejtem el a litvánok elleni meccset, ahol Miki talán élete legjobb formájában futballozott. Emberileg, játékosként is fantasztikus volt.”

Ferenczi István az ETO-ban játszott együtt Mikivel: „Nagyon rég jártam Győrben, jó újra itt lenni, a régi barátokkal és társakkal találkozni, szomorú, de jó Mikire is emlékezni. Csapattársam volt, nagyszerű embert vesztett el a családja, a magyar futball, s szerintem ezért is jött el ennyi ember rá emlékezni.”

„Nagyon szép, hogy ennyien eljöttek, a foci és Miki még mindig sokakat megmozgat. Még mindig nem gyógyult be a seb bennem, amit a halála okozott. Ez nem is fog, csak meg kell tanulnunk együtt élni vele” – mondta befejezésként Miki gyerekkori barátja és csapattársa, Stark Péter.