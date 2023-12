SMAFC - Dunaharaszti 73-83 (10-23, 20-16, 20-24, 12-20)

Sopron, NB I B, zöld csoport, 100 néző. V.: Horváth A., Benedek, Kiss M.

SMAFC: TÓTH D. 9/3, CSÁTALJAY B. 13/9, Rátvay 4, FLASÁR Z.15, SCHÖLL 14.Cs.: Soós 1, Tallós 5/3, Palotai 5/3, Bakk 4, Kovács B. 3, Bőhm. Edző: Farkas Dávid.

Három negyeden át fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a záró szakasz elején 63-63-as állás után egy 12-0-s rohammal a vendégek eldöntötték a maguk javára a találkozót.

Farkas Dávid: - Gratulálok a DMTK csapatának. Legjobb játékosuk nélkül érkeztek, valamint egyik kezdő játékosuk is kiszállt a harmadik percben, ez egy olyan löketet adott nekik, hogy ezt a mérkőzést ha holnap reggelig játsszuk sem nyerünk. Minden csapat életében van ilyen negyven perc, bármit bárkivel és bárhogyan próbáltunk semmi nem működött. Sajnos december 15-én tudott szinte legerősebb keretével felállni először a csapat, ez sem a mi gyengeségünket jelzi, hogy első vereségünket szenvedtük el a szezonban hazai pályán. Sőt, hova tovább 2022. novmber 20-án kaptunk ki utoljára alapszakasz mérkőzésen a Krasznaiban, ilyen körülmények között, közös edzések nélkül ez is a csoda kategóriába tartozik. A sport ilyen, egyszer fent, egyszer lent, mi most lent vagyunk, jól fog jönni mindenkinek a téli szünet, hogy újult lendülettel vághassunk neki 2024-nek