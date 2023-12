Motherson Mosonmagyaróvár – NEKA 37-29 (20-12)

Női kézilabda Magyar Kupa a 8 közé jutásért, Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1000 néző. V.: Felhő, Öcsi.

MKC: Hadfi – UDVARDI 4, PÁSZTOR 5, ALBEK 5, Ivancok 2, Tóth G. 2, STRANIGG 5/1. Csere: Horváth Sz. (kapus), Tóth E. 3, Tóth N. 1, Faragó Luca 2, Varga E., Schatzl N. 2, Lancz 2, Sztankovics, BARDI 4. Vezetőedző: Gyurka János

NEKA: CSAPÓ – Molnár 1, Lapos 2, Győri 3, Bató 5/2, FARAGÓ LEA 5/1, Wald. Csere: ZAJ (kapus), Berei 2, MIKLÓS 4, Petruska, Pálmai, Keceli-Mészáros 3, ALAXAI 3, Munteanu-Korodi 1, Kriston. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 4 perc, ill., 2 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill., 5/3.

A lelkes hazai közönség előtt a sérülésből lábadozó Szemerey Zsófit kivéve az MKC-ben már pályára léptek a világbajnokságot megjárt játékosok is (Albek Anna, Pásztor Noémi, Ines Ivancok).

Magyar Kupa mérkőzéssel hangolódott a Motherson Mosonmagyaróvár az ünnepekre. Gyurka János együttese azt a NEKA-t fogadta, amely ellen utolsó tétmérkőzését játszotta női a világbajnokság előtt, és idegenben, 36-25-re győzött. Mindkét oldalon hibákkal kezdődött a mérkőzés, de az óváriak így is elléptek 5-2-re, majd 10-6-ra. Irányította a játékot a hazai csapat, és folyamatosan növelte az előnyét, így a 29. percben Lancz góljával 20-10-re alakította az MKC. A második félidőt 20-12-es hazai vezetésről folytatódott, és meglepetésre a NEKA elkezdett zárkózni. A 48. perc elején 28-24-re feljöttek a vendégek, de ettől nem remegtek meg az óvári lábak. A hajrában megint a Mosonmagyaróvár került fölénybe, és az 5-5 gólt szerző Albek-Pásztor-Stranigg triónak is köszönhetően 37-29-re győzött, így bejutott a legjobb nyolc közé a Magyar Kupában.

Ebben a fordulóban 12 csapat játszik hat párban, a továbbjutókhoz csatlakozik a negyeddöntőben a Ferencváros és a Győr. A negyeddöntő győztesei kerülnek majd a final fourba.

Gyurka János: - Az elmúlt években nem sikerült kiharcolnunk a legjobb nyolc közé jutást, ezért nagyon örülök a továbbjutásnak. Az öt hetes kihagyás érződött a játékon, sok kidolgozott helyzetet alakítottunk ki és hibáztunk el. A gyorsaságunk sem volt tökéletes, de a lányok akarata és küzdeni tudása ma is kidomborodott. Volt néhány elkerülhető szituáció, amikor nagyon szorítottunk, nehogy megsérüljön egy-egy játékosunk, hiszen nem akarunk elveszíteni senkit. Egy rövid pihenés után készülünk tovább, hogy eredményesen zárjunk az évet az MTK ellen, és minél jobb állapotban vágjunk neki a nehéznek ígérkező januárnak és februárnak.

A Motherson Mosonmagyaróvár december 30-án az MTK otthonában zárja az évet.