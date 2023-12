Az MTK-nál az elmúlt időszakban több változás is történt a játékoskeretben. Juhász Eszter és Szabó Kitti távozott, de érkezett a Ferencvárostól kölcsönbe Papp Dorka és a korábban Dunaújvárosában is megfordult beállós, a német Saskia Weisheitel.

„A változás előnyére válhat az MTK-nak, pozitív irányba lendítheti a játékot és a csapatmorált is – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Nem tudjuk, hogy szombati ellenfelünk, hogy halad az új játékosok beépítésével, de az biztos, hogy az MTK sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat. Jó játékosokból álló csapat, ahol a tapasztalat, a fiatalság és a lendület is megvan. Mi tesszük a dolgunkat, már karácsony utolsó napja is edzéssel telt. Szeretnénk győzelemmel zárni az évet, és ahhoz, hogy ezt elérjük, szükség van a munkára, hiszen hat hétig nem voltunk együtt. Próbáljuk pótolni a kimaradt dolgokat, javítani a hiányosságainkat.”