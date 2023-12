A történtek kapcsán Gasper Potocnik, az SKC vezetőedzője a következőket mondta: „Mint mindenben, így a sportban is közrejátszhat az emberi tényező. Történt, ami történt, nem örülünk neki, és dolgozunk Archibald pótlásán. Nélküle, szűkebb kerettel kell pályára lépnünk a Kecskemét ellen.”

Az edző hozzátette: tart tőle, hogy nem csak az angolosan távozó amerikai lesz a csapat egyetlen hiányzója, hiszen, többen is betegeskedtek az elmúlt napokban. A szakember hangsúlyozta: a hiányzások a felkészülés jellegét is befolyásolta, a munka messze nem volt ideális.

A riválisról úgy vélekedett Potocnik, hogy nagyon jó szerkezetű, sok rutinos játékos alkotta, nagyon összeszokott társaság látogat hozzájuk, amely ellen nagyon nehéz hatékonyan, jól és eredményesen játszani. A szlovén tréner ismeri a Kecskemét új játékosát is, a 31 éves, 207 centis Marko Lukovicsot. Mint mondta, Szlovéniában is játszott, onnan ismeri, képzett, tapasztalt kosaras. A soproniak edzője szerint egy új játékos első meccse nagyon jól, de rosszul is „elsülhet”.

Mindent egybevetve Potocnik úgy vélekedett, bár vannak nehézségek a csapatnál, Archibaldot csapatként kell pótolni. Aki hadra fogható lesz, annak a lehetőségeihez képest teljes erőbedobással, energiával és koncentrációval kell játszania.

A vezetőedző kiemelte: a jelenlegi nehéz helyzetben fokozottan számít a csapatnak eddig is rengeteg pluszt adó szurkolótábor támogatására, hogy a lelátóról érkező segítség bele tudja hajszolni csapatát az újabb sikerbe.