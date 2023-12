MTK Budapest‒Motherson Mosonmagyaróvári KC 35‒42 (13‒21)

Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 500 néző.. V.: Dáné, Marton

MTK: Győri ‒ Andróczki, Mészáros-Mihálffy 2, SZABÓ N. 4, DAKOS 5, Poczetnyik 4, Fekete 1. Csere: Szőke (kapus), Kobela, FARKAS J. 7, PAPP D. 3, Török 2, Koronczai 1, Kekezovity 3, Pelczéder 3. Edző: Vágó Attila.

MKC: SZEMEREY ‒ Udvardi 2, PÁSZTOR 4, Albek 5, IVANCOK 6, TÓTH G. 7, Schatzl 3. Csere: Hadfi (kapus), Tóth E. 4 (3), TÓTH N. 4, STRANIGG 5, Faragó, Varga E. 2, Sztankovics. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 1/0, ill. 5/5. Kiállítások: 22 perc, ill. 8 perc.

A Motherson Mosonmagyaróvár az év utolsó mérkőzésén az MTK otthonába látogatott. Szemerey Zsófi visszatért a csapatba, Lancz Barbora azonban ezen a mérkőzésen hiányzott az óvári keretből. Gyurka János együttese nagyszerűen kezdett, 4‒1-re és 10‒4-re is vezetett az MKC. Szemerey hozta a korábban megszokott bravúrokat, támadásban pedig Tóth Gabriella és Ines Ivancok volt főszereplő. A 21. percben Pásztor Noémi gólja után már tízzel, 18‒8-ra vezetett a Mosonmagyaróvár, a félidőben pedig nyolc volt a vendégcsapat előnye (21‒13).

A második félidőben a Mosonmagyaróvár tartotta előnyét. Stranigg Zsófia is kiválóan játszott, öt lövésből öt gólt szerzett, az MKC pedig folyamatosan tartotta magabiztos előnyét. Szemerey Zsófi 15 védéssel zárt, Tóth Gabriella 7, Ines Ivancok 6 gólt szerzett. A Motherson Mosonmagyaróvár végül gólgazdag találkozót játszva, magabiztosan, 42‒35-re megnyerte az év utolsó mérkőzését, ezzel újabb két fontos pontot szerzett.

Az MKC január 5-én a Targu Jiu-t fogadja az Európa Ligában.

Vágó Attila: ‒ Nagyon sok időt voltunk emberhátrányban az egész meccsen, ez pedig egy ilyen jó csapat ellen, mint a Mosonmagyaróvár, döntően befolyásolhatja a mérkőzést. Hamar nagy hátrányba kerültünk, de pozitívum, hogy volt tartásunk, nem adtuk fel ekkor sem, így a második félidőben vissza tudtunk zárkózni.

Gyurka János: ‒ Az első félidőben a védekezésünkkel tudtuk irányítani a játékot. Ettől biztonságot kaptunk, és Szemerey Zsófi kapusteljesítménye is sokat tett hozzá. Sajnos a második félidő már nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Az edzésmunkánkban is érezhető volt, hogy csak keveset tudtunk együtt készülni, mindössze ötször tudtunk együtt készülni. A második félidőben több megingásunk volt, ennek ellenére stabil pontjaink is akadtak, amelyek biztonságot adtak a hajrára, így a gyors gólokra gyors gólokkal tudtunk válalszolni. Örülök, hogy egy ilyen évet, amikor csúcsteljesítményt nyújtottunk, győzelemmel sikerült zárni. Az Európa Ligára ez jó rávezetés volt, a lányok hozzálállása remek volt, egységesek vagyunk. Az MTK nagy küzdelemre késztetett bennünket, amiért jár a dicséret.