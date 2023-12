Alba Fehérvár–SKC 100–73 (21–22, 19–17, 37–16, 23–18)

Székesfehérvár, NB I-es férfimérkőzés, 1000 néző. V.: Benczur, Farkas, Lengyel.

Fehérvár: Chambers 5, Kass 3/3, PHILMORE 25/6, BARNETT 20/6 DICKEY 9. Cs.: VOJVODA 17/6, Balogh M. 4/3, ROBERTS 11/3, Takács M. 6/6, Góbi, Kiss B. Edző: Alejandro Zubillaga.

SKC: Nichols 11/9, Meszlényi, GRIFFIN 11/9, Da Silva 11, SCHÖLL 9. Cs.: Sitku 3/3, ARCHIBALD 20/3, Csendes, Fazekas 8/6. Edző: Gasper Potocnik.

Másfél perc elteltével született az első kosár, Philmore hármasa kisebb triplapárbajt indított útjára. Ha szűken is, de kezdetben a hazaiak vezettek, ám a beteg Molnárt nélkülöző SKC tapadt vendéglátójára, sőt, Da Sliva labdaszerzés utáni zsákolásával fordítani is tudott. A negyed derekán Philmore és Nichols vívott dobópárbajt, majd a szakasz hajrájában Griffin és Sitku triplájával átvette a vezetést, és meg is nyerte a nyitó negyedet a soproni gárda.

A másodikat viszont Vojvoda és Philmore vezérletével 13–0-val indította az Alba az ekkor elég széteső SKC ellen. Több mint három perc elteltével Archibald törte meg a soproni kosárcsendet, és az ő remeklésével egy parádés 14–3-as rohammal – amely közben Sitku bokasérülést szenvedett – 1 pontra felzárkózott az SKC, amelynek szünetben is ennyi volt a hátránya.

A második félidő első felét 19–0-ra nyerve az Alba "döntő csapást" mért szünet utáni első percekben rendkívül indiszponált soproniakra. A negyed második felében ugyan Griffin és Fazekas révén kiegyenlítetté tette a játékot a soproni gárda, de a hátralévő időben már sok izgalom nem maradt, az eleve tartalékos és a mérkőzés közben tovább "fogyatkozó" SKC simán kikapott.

Gasper Potocnik: – Megérdemelt győzelmet aratott az Alba. Nem akarok kifogásokat keresni, de az elmúlt napokban a betegségek és sérülések miatt nem tudtunk rendesen készülni, ennek ellenére az első félidőben kontrollálni tudtuk a játékot, és jó ritmusban játszottunk. Sajnos mivel kevesen voltunk, a fáradtság kiütközött a társaságon, nem fókuszáltunk kellőképpen, ez a hazaiak malmára hajtotta a vizet.