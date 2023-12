SERCO UNI Győr–Sopron Basket 105–91 (35–20, 28–33, 24–19, 18–19)

Győr, NB I-es mérkőzés, 600 néző. V.: Földházi, dr. Mészáros, Varga-Záray.

SERCO UNI Győr: SLOCUM 20/9, Dubei 4, CARLETON 30/12, GYÖNGYÖSI 11/3, GOREE 17/3. Cs.: Ruff-Nagy D. 5/3, DOMBAI 9/3, TÖRÖK Á. 9/3, Bach. Edző: Cziczás László.

Sopron Basket: Fegyverneky 7, TURNER 13, Sitku 2, BROOKS 24/3, MOMPREMIER 12. Cs.: Papp K. 3/3, Toman R. 5/3, VARGA A. 9/3, HATÁR 9, Böröndy 7/6, Crvedakic. Edző: Gáspár Dávid.

A volt győri Mompremier szerezte az első kosarat, erre jött válaszul egy 10–0-ás hazai roham, ami után időt is kért Gáspár Dávid. A folytatásban is a győriek voltak eredményesek, Brooks hosszabb kosárcsendet tört meg. Hatalmas volt az iram, érdekesség, mikor kicsit megakadt a győri gépezet, ezt kihasználva 18–13-ra feljöttek a soproniak. Most Cziczás László kért időt, ami után Carleton vezérletével egy 10–0-ás rohamot mutattak be a zöld-fehérek (28–13). A játékrész hajrájában előbb egy 7–2-vel zárkózott a vendéggárda, de Dombai hármasa és Ruff-Nagy labdaszerzés utáni dudaszós közelije zárta le a negyedet (35–20).

A második tíz percet Gyöngyösi kosara vezette fel, erre Határ válaszolt. Nem sokkal később Goree duplájával húsz pont volt közte (42–22). Egy 6–0-val közelített a Sopron. Gyöngyösi triplája után 50–32-nél újra időt kért Gáspár Dávid. Állandósult a 15 pont körüli előnyünk. A félidő hajrája 59–45-ről kezdődött. Az utolsó két perc a soproniaknak sikerült jobban, feljöttek a lélektani határt jelentő tíz pontra (61–51). A nagyszünetben is ennyi volt a különbség (63–53).

A második félidőben két percig nem esett kosár, Carleton triplából törte meg a csendet. Újra sikerült kicsit növelnie az előnyt az UNI Győrnek (23. perc: 69–55), majd 73–57-nél Gáspár Dávid kért időt. Döntően nem változott a helyzet, egy 5–0-ás szakasszal ugyan megint tíz pont közelébe került a Sopron, de volt erre ismét hazai válasz, a záró tíz perc előtt 87–72 volt a javukra.

Turner szerezte a negyedik negyed első kosarát, amire Dubei válaszolt. Carleton triplájával megint nőtt az előny (33. perc: 92–76). Két egymást követő vendégkosár után Cziczás László jobbnak látta, hogy időt kérjen. Sikerült is megfékezni a riválist, Carleton kosara után végleg eldőlt a meccs, már csak az volt a kérdés, meglesz-e és ki szerzi a 100. győri pontot (37. perc: 98–80). Nem sokkal később megszületett a válasz: Goree volt az "elkövető" (100–85).

A szezon talán legjobb játékát nyújtva fontos győzelmet aratott a SERCO UNI Győr egyik legnagyobb riválisa ellen, így kellő önbizalommal utazhat az év idei utolsó mérkőzésére, a cseh USK Praha elleni Euroliga-találkozóra.