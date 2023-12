Idén is megtartotta tanévértékelő, kitüntető ünnepségét a Megyei Diáksport Egyesület. A rendezvény egyben a korábbi diáksport vezetők nyugdíjas találkozója is volt. Ők azok, akik 1987-ben magukra vállalták a megyei sportversenyek szervezését a tanuló ifjúság számára. Napjainkban már nyugdíjasként élik életüket, de tapasztalatukkal még most is segítik a jelenlegi vezetők munkáját.

A 2022-2023-as tanévet értékelve Rácz József elnök elmondta, tavaly megyénk sportoló diákjai 9 arany-, 9 ezüst- és 15 bronzérmet szereztek az országos diákolimpiai versenyeken. A sportági paletta elég széles, hiszen a labdarúgástól a floorballon át az úszásig sok sportág szerepel a listán. Ebben a munkában sok kiváló pedagógus vett részt. Közülük kilenc testnevelő kapta meg a megyei diáksportért díjat: Bohuniczkyné Pethő Melinda győrzámolyi, Palkovits Tamás soproni, Rákóczi László lövői, Németh Norbert bősárkányi, Storcz Katalin mosonmagyaróvári, Vingler Zoltán győri, Máté-Véland Szabina rábacsécsényi, Erdőssy István pannonhalmi és Horváth Patrik kapurári testnevelő.

Idéntől a Magyar Diáksport Szövetség jutalmazza a 30 év alatti legeredményesebb testnevelőt is. Ezt a díjat Németh Máté koroncói testnevelő kapta.

Kristóf László győri és Hardi János veszprémvarsányi pedagógus nyugdíjba vonult, tőlük emlékplakettel búcsúzott el a megyei vezetés.

Az országos szövetség az általános és a középiskolák között versenyt hirdetett az iskolai létszám és a diákolimpiai nevezések arányának összehasonlításában. Az általános iskolák között Mihályi, Ásványráró és Öttevény végzett az első három helyen. A középiskoláknál a Bercsényi, Győri Sport és Kreatív Technikum és az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium nyerte el a vármegye legaktívabb iskolája címet.

Az est fénypontjaként eddigi életpályájáért az egyesület vezetősége Életmű-díjjal ismerte el Farnady Ernő munkásságát, aki idén töltötte be 90. életévét.