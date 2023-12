Az NB I második helyén tanyázó ETO FC Győr együttesében a napokban két válogatott játékost is meg kellett műteni. Immáron mindketten otthon gyógyulnak.

Az ETO FC két kiváló játékosának sem volt szerencséje az idei utolsó edzésekkel, hiszen a szlovák támadó Stela Semanova, és a magyar válogatott Vida Boglárka is súlyos sérülést szenvedett. Semanova vádlisérülése a súlyosabb, könnyen elképzelhető, hogy a csatár a tavaszi szezonban nem is tud pályára lépni a csapatban. Vidának a bokáját kellett megoperálni, a beavatkozást végző orvosa, dr. Majzik Ernő szerint a játékos januárban elkezdheti a rehabilitációt, s ha minden a tervek szerint alakul, márciusban akár pályára is léphet. (Forrás: eto.hu)