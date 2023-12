Kerkez Milos, a Bornemouth magyar válogatott labdarúgója jótékonysági licitre bocsátotta a Liverpool ellen viselt mezét, amely Priskin Tamás, volt kiváló futballista közvetítésével került Magyarországra és több mint két hétig a Kisalföldön keresztül lehetett ajánlatokat tenni rá.

„A hétéves Balázs Bence gerincvelői idegsorvadásban szenved és rendszeres kezelésre szorul – mondta a licit kezdete előtt Priskin Tamás. – A szülei nagy ETO-szurkolók, ő maga is rendszeresen jár velük mérkőzésekre. Már az ETO csapatkapitányaként is gyűjtöttem pénzt a részére és örülök neki, hogy a Kerkez Milos mezéért kapott összeg most szintén őt segítheti.”

A licit nyertese végül a győri Szintézis-Net Kft. lett, amely 250 ezer forinttal nyert és lett ezzel a mez új tulajdonosa.

A cég egyik tulajdonosa és stratégiai igazgatója, Kardos Lajos vette át az értékes mezt.

- Remek sportemberek és fantasztikus emberek, köszönet Priskin Tamásnak és Kerkez Milosnak, hogy létrehozták ezt a licitet. Az ügyfeleink nevében licitáltunk, és az évvégi karácsonyi figyelmességek helyett idén egy emlékezetesebb ajándékot szerettünk volna adni. Cégünk évek óta támogat több helyi alapítványt, szervezetet vagy projektet. Tesszük ezt azért, mert kötelességünknek érezzük segíteni a közösséget, amiben élünk. Attól vagyunk egy város, egy közösség, hogy kapcsolatba lépünk egymással, együtt élünk, dolgozunk, észrevesszük a szinergiákat, együttműködünk és ahol kell segítünk. Ahogy Priskin Tamás mottója is szól: „Soha ne feledd el, hogy honnan jöttél”. Szeretném buzdítani a térség vállalkozóit, hogy ha a lehetőségük megengedi, akkor karoljanak fel egy-egy helyi ügyet, akár Bencéjét és segítsünk együtt Karácsonykor és évközben is - fogalmazott Kardos Lajos, aki elmondta: a bekereteztetett és akkor már Kerkez Milos által dedikált mezt a cég tárgyalójában állítják ki, hogy a munkatársakat - akik magánemberként is utaltak az alapítvány számlájára - mindennap emlékeztesse erre a nemes cselekedetre.

Priskin Tamás az átadó alkalmával megemlítette: minden tekintetben jó helyre került a mez és büszke rá, hogy ilyen sokan érezték magukénak a kis Balázs Bence gyógyulását.

Kardos Lajos és Priskin Tamás jó ügy végén fogott kezet. Fotó: Csapó Balázs

„Bence nevében is nagyon köszönjük a Kisalföld közreműködését. Sokan licitáltak a mezre, s nem is gondoltuk volna, hogy ilyen nagy összeg jön össze. Hálásak vagyunk a nyertes Szintézisnek. A pénznek meglesz a helye, sőt már meg is van, hiszen folyamatos Bence mozgásfejlesztése. Februárban intenzív terápiára utazunk majd Pécsre a Borsóházba. Jövőre új kerekesszékre is szükség lesz, úgyhogy ez nagy segítség nekünk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített bármilyen formában és dolgozott azon, hogy ilyen szép összeg gyűljön össze” – mondta Bence édesanyja, Balázs Ágnes.