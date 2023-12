Tóth Rajmund után újabb két fiatal játékosunkkal is szerződést hosszabbítottunk. Huszár Marcell és Vingler László is aláírta újabb kontraktusát csapatunknál. A vezetőség nagyon fontosnak tartja, hogy saját nevelésű akadémistáink hosszú ideig az ETO erősségei legyenek. Ennek érdekében újabb két játékossal, Huszár Marcell-lel és Vingler Lászlóval is szerződést hosszabbítottunk, így a magyar U19-es válogatott alapemberei 2026. június 30-ig írták alá új kontraktusukat - adta hírül az eto.hu.

A 18 esztendős Huszár Marcell 2013-ban került Győrzámolyról az ETO kötelékébe, ahol a ranglétrát végig járva, 2022-ben debütált az NB III-as ETO Akadémia színeiben. A következő szezonban már alapembernek számított a harmadosztályban, ahol a gólokkal sem maradt adós, ugyanis hét alkalommal is betalált az ellenfelek hálójába. Még ebben az esztendőben bemutatkozott az első csapatban is, egy Nyíregyháza elleni mérkőzésen. Első gólját a felnőttek között az MTK ellen szerezte, ebben a szezonban pedig már öt alkalommal volt eredményes. Az ifjú támadó remekül beilleszkedett az átalakult csapatba, és a vezetőség biztos benne, hogy hatalmas erőssége lesz az együttesnek a jövőben is.

A szintén 18 éves Vingler László 2015-ben érkezett Győrújfaluról az ETO-ba. A korosztályos csapatok után Huszárhoz hasonlóan 2022-ben, a Puskás Akadémia második csapata ellen mutatkozott be a harmadosztályban. A tavalyi szezonban már ő is meghatározó játékos volt az akadémiai csapatban, majd előbb egy MOL Magyar Kupában, aztán a bajnokságban is debütált a felnőtteknél. Idén már ő is komoly szerepet kapott Antonio Munoz vezetőedzőtől, amit rögtön az első fordulóban egy óriási góllal hálált meg a Gyirmót elleni rangadón.

A fiatalok elmondták, nagyon boldogok, hogy továbbra is az ETO sikereiért küzdhetnek, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a csapat elérje az idei évre kitűzött célját.

Köteles László sportigazgató fontosnak tartja, hogy a saját nevelésű fiatalok – akik óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt időszakban – meghatározó játékosai legyenek a gárdának, ezért is nagyon örül, hogy Tóth Rajmund után újabb két tehetség hosszabbította meg a szerződését.

- Örülünk, hogy újabb két nagyon tehetséges játékossal sikerült hosszabbítanunk. Óriási értékei a klubnak, akik előtt fényes jövő áll. Ezt bizonyítják is hétről hétre, és láthatjuk, hogy nagy erősségei a csapatnak. Ezt a két aláírást, ugyanúgy, mint Tóth Rajmund hosszabbítását, is sikerként könyvelhetjük el. Sok sikert kívánunk nekik a jövőben, bízom benne, hogy a jövőben is ezt a fejlődést fogják mutatni, mint amit láttunk tőlük az utóbbi időben – zárta Köteles László.