BKG–Sopron Basket 59–89 (20-21, 11-27, 14-23, 14-18)

Szigetszentmiklós, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Nyilas, Jakab, Jankovics.

BKG: Koch 9/9, Takács 3, Marotta 11, Baltkojiene 18/9, Aldazabal 12/3. Cs.: Rozmán 6, Bajzáth, Duka, Gróf. Edző: Riskó Dávid.

Sopron: Turner 15, Fegyverneky 9/3, Sitku 4, Brooks 22/12, Határ 9. Cs.: Böröndy 16/9, Papp 6, Toman 3/3, Varga 3/3, Kókai 2, Jevtovic. Edző: Gáspár Dávid.

Az októberi találkozó pótlására került sor még az ünnepek előtt a Szigetszentmiklós otthonában, ahol az eredeti időpontban egy új felmosószer tette alkalmatlanná a pályát kosárlabda mérkőzésre. Ezúttal minden rendben volt a parkettával, de mivel az eredetileg kiírt időpontban Beatrice Mompremier és Aleksandra Crvendakic nem voltak még a soproni csapat játékosai, így ők nem lehettek a keret tagjai a szerdai mérkőzésen.

A búcsúmeccsét játszó, és Salamancába igazoló Határ Betti duplájával vette kezdetét az év utolsó bajnoki mérkőzése.

Hiába kezdett meglepően jól a kiesőjelölt gárda és szorongatta meg az első negyedeben a Sopront, ezt a lendületet már nem tudta tartani a félidőig sem. A második játékrészben már könnyedén elléptek a vendégek és erre a folytatásban sem tudott válaszolni a Szigetszentmiklós.

A záró 10 percben nem történt érdemi változás. A meccset Brooks átadásából Böröndy zárta le egy triplával (59-89). Így végül 30 pontos soproni győzelemmel zárult az idei utolsó összecsapás.

Papp Klaudia: - Egész héten azon dolgoztunk, hogy rendezzük a sorainkat védekezésben. Úgy gondolom, ez most sikerült, mely a támadójátékunknak is megfelelő lendületet adott.

Gáspár Dávid: - A korábbi heteket látva örülök, hogy győzelemmel hagytuk el a pályát, és bízom benne, hogy a közeljövőben fogunk sokkal jobb kosárlabdát is játszani, mint az elmúlt időszakban.