„A mester szó olyan életművet takar, amely előtt fejet kell hajtani. Sportolók jönnek-mennek, az edző marad. Generációkat nevelnek, generációkkal szerettetik meg a sportot. Ők nemcsak edzők, hanem példaképek is, példát mutattak, hogy mit jelent a magyar sport szolgálata” – mondta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) és a MET ünnepségén Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár. Megemlítette, hogy kezdeményezték a sporttörvény módosítását, melyben indítványozzák, hogy a jelenleg civil szervezetként működő MET a jövőben köztestületként láthassa el feladatait, ezzel is szintet lépve a magyar sportélet szervezetei között.

Schmidt Gábor köszönetet mondott egykori edzőjének, Simon Miklósnak, aki tízéves korában a kezébe adta a kajaklapátot.

A soproni származású Sterbenz Tamás, a házigazda TF rektora arról beszélt, hogy a magyar sport bölcsője a TF, amely eddig is megalapozta a magyar sportsikereket.

„A mesterré válást csak a nagy mesterektől lehet elsajátítani, és a mesteredzők csak személyes kapcsolat útján tudják tudásukat átadni tanítványaiknak és más edzőknek. Célunk, hogy a TF a világ első számú edzőképző központja legyen” – fogalmazott Sterbenz Tamás.

Molnár Zoltán MET-elnök azt mondta, hogy 1993-ban az edzői hivatás becsülete leértékelődött, ám néhány szakember összefogott, hogy visszaszerezze azt.

Megalakult a MET, amely azóta a magyar sportélet meghatározó részévé vált, harminc éve áll a magyar edzők szolgálatában. Az elnök felidézte a mérföldköveket, a különböző edzői programokat, kiemelve az idén indult nevelőedzői programot. Jelenleg több mint 2000 edző veszi igénybe a MET képzési rendszerét.

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy a mesteredzői cím nem jár anyagi juttatással, de az egyik legnagyobb szakmai elismerés.

„Az edzői munkának lépést kell tartania az átalakuló társadalmi folyamatokkal és a tudomány fejlődésével is” – mondta Mocsai Lajos, aki megemlítette, hogy a csaknem 700 mesteredzőből mintegy 250 ma is él.