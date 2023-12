SZTE-Szedeák - Sopron KC 93-105 (21-31, 29-18, 27-25, 16-31)

Szeged, NB I-es férfimérkőzés, 700 néző. V.: Cziffra, Győrfy, Rácz.

Szeged: WOOLRIDGE 21, Balogh 3/3, Locke 12/6, BOGNÁR 12, LAKE 13. Cs.: COHILL 10/6, ZSÍROS 11/9, MUCZA 11/6. Edző: Nikola Lazics.

SKC: NICHOLS 21/9, Meszlényi 2, GRIFFIN 12/6, DA SILVA 13/9, MOLNÁR 8. Cs.: SIDIBE 15, Sitku 5/3, ARCHIBALD 25/3, Csendes 4, Schöll. Edző: Gasper Potocnik.

Úgy szerzett 12–6-os előnyt az SKC, hogy kezdő ötösének minden tagja betalált. A soproniak Nichols és Molnár kosaraival tartották előnyüket, amit szakasz végén Sitku triplájával és Csendes villanásaival 10 pontra növeltek.

Zsíros gyorsan megfelezte a Szeged hátrányát. Archibald, Griffin és Sidibe átlendítette a hullámvölgyön az SKC-t, amely tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét. A félidő vége a hazaiaké volt, Zsíros és Cohill tripláival és Woolridge kosaraival fordítottak, a második félidőt 10–2-vel kezdve elhúztak. Sidibe és Da Silva révén egy 10–3-mal 2-re feljött az SKC. Újabb szegedi pillanatok után a negyed vége Archibald és Da Silva jóvoltából a soproniaké volt, a záró szakasz 3 pontos hazai vezetésről indult. Ennek elején növelte előnyét a Szeged, ám egy Archibald és Sidibe vezette szédületes 19–3-mal a szakasz derekán átvette a vezetést és 10 ponttal elhúzott az SKC, amely a bajnokság meglepetéscsapatának otthonában értékes győzelmet aratott.

A 198 pontot hozó meccs legjobbja az SKC-t erősítő Amorie Archibald volt 25 ponttal.

Gasper Potocnik, a Sopron vezetőedzője: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! A srácok egész héten keményen dolgoztak. Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni, mert tudtuk, hogy a Szeged egy veszélyes csapat, főleg hazai pályán, és nagyszerű eredményeket értek el eddig, tisztelet jár nekik ezért. Számunkra a legfontosabb, hogy megnyertük a meccset, mégha voltak is nehézségeink. Az első negyedet remekül kezdtük, és a negyedik negyedben is remekül ment a támadás. Védekezésben a két középső negyedben voltak hibáink, ezeket javítanunk kell. Hullámzó meccs volt, de összességében gratulálok a játékosknak, nagyot küzdöttek ma.

Tulio da Silva, a Sopron játékosa: – Jó munkát végeztünk, az első negyedtől kezdve csapatként küzdöttünk. Természetesen egy idegenbeli mérkőzés sosem könnyű, de csapatként voltunk erősek, és fontos győzelemmel térhetünk haza, ez nagy siker számunkra.

Nikola Lazics, a Szedeák vezetőedzője:: – Az Alba és a Pécs is ellen sok pontot kaptunk, és mai is kaptunk 105-öt. Védekezés nélkül játszottunk, de elsősorban szeretnék gratulálni a Sopronnak, mert kulcspillanatban koncentráltabb volt. Ellenfelünk sok könnyű pontot szerzett. Hiába vezettünk tíz ponttal is, támadásban nem játszottunk komoly kosárlabdát, amikor kellett volna. Így nem lehet eredményt elérni. Nekünk nehéz lesz ilyen ritmusban folytatni, hiszen nagyon kevesen vagyunk. Mindenki tudja, hogy agresszívnek kell lenni Locke és Woolridge ellen, és ma is ez történt. Megpróbálunk erre megoldást találni, de nehéz lesz ilyen szinten folytatnunk.

Mucza Tamás, a Szedeák játékosa: – A negyedik negyedig jól tartottunk magunkat, de hazai pályán a 105 kapott pont az rengeteg. Így egy meccset sem tudunk megnyerni, ha ezt nem tudjuk lentebb vinni. Egyéni és csapatvédekezésben is jobban ott kell lennünk, a védekezésen ment el ez a mai meccs is, bár a támadásunk sem volt a legmegfelelőbb.

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 1211 11126-914 23 pont

2. Arconic-Alba Fehérvár 12 10 2 1098-990 22

3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 11 7 4 866-874 18

4. SZTE-Szedeák 12 6 6 1081-1091 18

5. Egis Körmend 11 6 5 903-837 17

6. DEAC 11 6 5 808-816 17

7. Zalakerámia ZTE KK 11 6 5 931-959 17

8. Sopron KC 12 5 7 947-1013 17

9. MVM-OSE Lions 11 5 6 916-896 16

10. NKA Universitas Pécs 11 5 6 911-917 16

11. Kometa Kaposvári KK 11 4 7 875-943 15

12. Atomerőmű SE 11 3 8 833-886 14

13. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 11 3 8 884-956 14

14. Budapesti Honvéd Sportegyesület 11 2 9 826-913 13