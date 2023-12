Az ETO FC Győr tulajdonosai az elmúlt nyáron szakítottak a gyakorlattal, és úgy döntöttek, az élvonalba jutás érdekében lemondanak az MLSZ központi támogatásáról, és inkább légió­sokkal megerősített kerettel vágnak neki a Merkantil Bank Liga, NB II jelenlegi kiírá­sának.

Az eredmények eddig azt mutatják, a döntés helyesnek bizonyult, mert többévnyi vergődés után az ETO végre szintet lépett és élcsapatként zárt az idei mérkőzések után.

A zöld-fehérek a Gyirmót elleni decemberi mérkőzés elhalasztása miatt egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint a vetélytársak többsége, de így is a második helyen állnak. Az őszi szezon jelentős részében vezették a táblázatot és mindig feljutást jelentő helyet foglaltak el. Ez mindenképpen biztató a jövőre nézve.

Jelenleg öt pont a hátrányuk a 18 meccset játszó listavezető Nyíregyháza mögött, ugyanennyi az előnyük a Szeged előtt és hat pont a velük azonos számú mérkőzést játszó Vasassal szemben.

Az ETO 17 találkozójából 12-t megnyert, 2 döntetlen és 3 vereség a mérlege. Hazai pályán a Haladás elleni döntetlen miatt nem lett hibátlan a teljesítmény, idegenben összesítésben holtversenyben második a csapat, itt a szegedi iksz mellett becsúszott három vereség is. A bajnokság elején elsősorban kapushibák miatt veszített Nyíregyházán, majd az utolsó percben kikapott a gyengélkedő Honvédtól is. A bajnoki hajrában pedig NB II-es történetének egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Fáy utcában.

A kapuban Pap kezdett a bajnokságban, majd Ruisz váltotta, hogy az utolsó meccsekre ismét a román hálóőr kapjon lehetőséget.

A védelemben jelentős erősítésnek bizonyult Boldor idény közbeni szerződtetése. Vera lelkes játéka végig élvezte a közönség szimpátiáját. Szépe védőmunkája mellett három gólt is szerzett.

A csapat motorja az Anton–Bumba–Skvarka trió volt, amely szinte végig remekül muzsikált. A hajrára talán kicsit elfáradtak, és ez meglátszott az ETO játékán is.

Meg kell említeni az egyre nagyobb szerepet kapó fiatal, saját nevelésű kontingenst. Ruisz mellett Vingler, Tóth, Huszár és Lacza produkciója is biztató volt a jövőre nézve.

Antonio Munoz vezetőedző hatására az ETO végig sokpasszos, kombinatív játékra törekedett, amellyel általában dominálni tudott a mérkőzéseken. Akadtak hibák is, ezek kijavításával és az esetleges új igazolásokkal tavasszal is egy erős ETO-ra lehet számítani.