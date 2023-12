Március

1. Köteles László látja el a sportigazgatói teendőket az ETO FC Győr csapatánál. A 38 éves egykori kapus március 1-jétől felel a szakmai munkáért – közölte a ETO FC. A korábban több külföldi csapatnál is megfordult, egykori remek hálóőr a tavaly nyáron kinevezett Mihalecz Istvánt váltja a sportigazgatói székben. A 38 éves sportember a legeredményesebb éveit Belgiumban, azon belül is a KRC Genk csapatánál töltötte, amellyel többek között a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörében is szerepelt.

3. Életének 73. évében hosszú szenvedés után elhunyt Nyikus István ismert kézilabdázó. Játékosként a Győri Textilesben és az ETO-ban szerepelt. A pályafutása után edzőként és sportvezetőként is eredményesen dolgozott.

5. Ungvári Attila, a Győri AC versenyzője aranyérmes lett a taskenti olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Slam-viadalon. A 81 kilogrammos súlycsoport magyar indulója az első fordulóban erőnyerő volt, majd a német Schamil Dzavbatyrov, az osztrák Wachid Borchasvili, az üzbég Muso Sobirov legyőzésével jutott el a döntőig, amelyben aranyponttal győzte le a tavaly világbajnoki, egy évvel korábban olimpiai bronzérmes osztrák Shamil Borchasvilit. A háromszoros Eb-harmadik Ungvári a négyperces alapidő után a ráadás második percének vége felé lábszárátforgatással harcolta ki a győzelmet úgy, hogy korábban orrvérzés miatt ápolásra szorult. A mostani a harmadik World Tour-győzelme volt.

7. A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) idén is a Győri SZC Bercsényi Közlekedési és Sportiskolai Technikumot választotta meg Magyarország legjobb vidéki sportiskolájának. Ezzel a győri intézmény duplázni tudott, ugyanis tavaly is az első helyen végzett a sportiskolák kategóriájában. Nemzetközi eredményei alapján az iskola érettségi előtt álló tanulója, a GYÚSE úszója, Andor Benedek egyéniben a legjobb másodiknak járó díjat vehette át.

9. A hagyományokhoz híven a Magyar Atlétika (Hungarian Athletics) minden évben jutalmazza azokat a versenyzőket, akik aranyjelvényes szintet teljesítenek. A Soproni FAC-nak 2022-ben kilenc aranyjelvényes szintet érő eredménye lett. Volt, aki csapatban, volt, aki egyéni versenyszámban teljesítette a szintet. Kovács Boldizsár triplázott, fedett pályán és szabadtéren is sikeresen teljesítette a szinteket. A SFAC aranyjelvényes szintet elérő atlétái: Kovács Boldizsár (U14, 600 m, 1:31.00; U14, összetett fedett pályás bajnokság, „A” variáció; U14, szabadtéri összetett országos bajnokság, „A” variáció). Varga Anna (U14, 1000 m akadály, 3:24.97). Makk Réka (U16, ötösugrás, 16.33). Gréger Noémi (U14, 4x600 m váltó). Varga Anna (U14, 4x600 m váltó).Kiss Ramóna (U14, 4x600 m váltó), Szupper Luca (U14, 4x600 m váltó).

10. A házigazda Sopron Basket hódította el a Killik László női kosárlabda Magyar Kupát azzal, hogy a döntőben 89–46-ra legyőzte az NKA Universitas PEAC-ot. A Sopron 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 és 2021 után fennállása 11. kupaaranyát gyűjtötte be. A bronzmeccsen a SERCO UNI Győr 74–51-re kikapott a DVTK-tól, így a negyedik helyen zárt.

12. A győri Somogyi Elektronic-GYAC bajnokcsapatának teniszezője, Marozsán Fábián nyerte meg az Antalyában rendezett, 73 ezer euró (28,5 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi challenger-tenisztornát. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a játékos a döntőben második kiemeltként az első helyen rangsorolt osztrák Sebastian Ofnert (160.) verte meg 7:5, 6:0-ra. A finálé mindössze 65 percig tartott. A 23 éves magyar karrierje második challenger-trófeáját szerezte meg tavalyi, Banja Lukában aratott diadala után. A fiatal játékos tavaly ősszel a rangos pozsonyi tornán is döntőt vívhatott, akkor Fucsovics Márton állította meg.

13. A 2022/23-as szezon végén távozik a Győri Audi ETO kötelékéből Faluvégi Dorottya. A játékos és a klub közös megegyezéssel bontotta fel a szélső szerződését. Faluvégi Dorottya 2019 nyarán csatlakozott a Győri Audi ETO-hoz. A jobbszélső magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa-győztes, illetve Bajnokok Ligája-ezüst- és bronzérmes volt a Győri Audi ETO színeiben.

13. A győri színekben versenyző Szabó Szebasztián 2023 első úszásával rögtön a világ három leggyorsabb sprintere közé került. A francia Giant Cup körverseny első állomásán Marseille-ben a klasszisokkal teletűzdelt mezőnyben Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián egyaránt 2–2 ezüstérmet tudott szerezni. Előbbi 400 vegyesen és 200 pillangón, utóbbi 100 pillangón és 50 gyorson. Szabó Szebasztián 22,0 másodperces időeredménye nemcsak az idei harmadik legjobb eredmény az 50 méteres férfi gyorsúszásban, de olyan klasszisokat sikerült maga mögé utasítania, mint a világbajnoki érmes Maxime Grousset vagy Kristian Gkolomeev.

16. Rendkívüli közgyűlést tartottak Sopronban, melynek napirendi pontjai között szerepelt a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának támogatása, mivel immáron 11. alkalommal örvendeztették meg a soproniakat a Magyar Kupa elhódításával. A városvezetés fontosnak tartja a helyi sportélet támogatását, éppen ezért sikerük elismeréseként a város ötmillió forint támogatással jutalmazza a csapatot. Farkas Ciprián polgármester a város nevében a közgyűlésen gratulált, emellett további eredményes munkát kívánt a csapat játékosainak, szakmai stábjának és vezetésének.

16. Hivatalossá vált, hogy a montenegrói Buducnost Podgoricában folytatja pályafutását Háfra Noémi, az Győri Audi ETO KC játékosa. A 78-szoros válogatott kézilabdázó az idényt a dán Odense HB együttesénél kezdte, de októberben súlyosan megsérült a térde. A műtét után előbb a skandináv országban gyógyult, majd februárban visszatért Győrbe.

17. Összesen hat érem – köztük két arany – került a győri Széchenyi István Egyetem hallgatóinak a nyakába az idei Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Síbajnokságon, aminek köszönhetően az intézmény nyerte a torna összetett pontversenyét. A megmérettetés az egyetem házi sítáborával párhuzamosan zajlott a délkelet-franciaországi Puy-Saint-Vincent melletti síközpontban. A Széchenyi István Egyetem tavaly nevezett először a Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Síbajnokságra, és rögtön nem várt sikert ért el: a részt vevő hallgatók egy ezüst- és két bronzérmet szereztek. Az intézmény idén még kiemelkedőbben teljesített az összesen 12 versenyszámban. Litauszki Barbara női szlalomban és parallel szlalomban sem talált legyőzőre. Rajta kívül Magyari Antónia női parallel szlalomban bronzérmet szerzett, Albert Benjámin férfi parallel szlalomban és szlalomban egyaránt második, míg Vég Tamás az utóbbi kategóriában harmadik lett. Sikereik értékét növeli, hogy az eseményen 11 hazai egyetem hallgatói küzdöttek az érmekért.

17. Három győri sportegyesület is komoly, összesen 325 millió forintos éves támogatással számolhat idén – jelentette be Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke Győrben. A GYAC száznyolcvanöt, a Győri Vízisport Egyesület száz, a Győri Úszó SE negyvenmillió forint támogatáshoz jut.

17. A női kosárlabda Euroligában a címvédő Sopron Basket számára negyeddöntő jelentette a végállomást, miután ideenben és otthon is kikapott a török Fenerbahcétől. A sima hazai vereség ellenére a soproni szurkolók felállva tapsolták kedvenceiket.

18. Törökbálinton rendezték meg az Ensi-kupa, Shihan Halász Károly-emlékversenyt. A győri Kaizen Dojoból 9-en indultak a nemzetközi kyokushin kumite bajnokságon, és mindenki dobogóra állt. Első lett Varga Zádor, Gubucz Kata, Kiss Melinda, Deac Lara, Bödecs Alexa és Tóth Barnabás. Második helyen végzett Répásy Márton, míg bronzérem került Bocskai István és Schmidt Olivér nyakába.

19. A tornászok országos szerbajnokságán a férfiaknál Mészáros Krisztofer (GYAC) hatból négy szeren győzött. Lólengésen a győriek kiválósága 13.450 ponttal végzett az élen. Gyűrűn szintén a talajon Eb-ezüstérmes tornász diadalmaskodott (13.550), itt a bronzérmet Molnár Botond (GYAC, 13.150) szerezte meg. Ugrásbann az első felnőtt versenyén induló Molnár maga mögé utasította a többieket (13.475), nyerni tudott Mészáros Krisztofer (13.275) előtt. Korláton ismét Mészárosé lett az országos bajnoki cím (14.450), Molnár Botond (13.200) másodikként zárt. Nyújtón Mészáros (13.500) harmadik lett. Talajon Mészáros megszerezte negyedik aranyérmét (14.300), mögötte Molnár (13.600) zárt.

20. Az alapszakaszgyőztes győriek nyerték az Andersen Liga bronzmérkőzését, így éremmel zárták a szezont, ráadásként Nagy Márk a szezon legeredményesebb játékosa lett. Az utolsó meccsén a győriek 8–4-re verték a DAB-ASP-t.

21. A z ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapatának vezetősége azonnali hatállyal szerződést bontott Tímár Krisztián vezetőedzővel. Helyét Antonio Munoz vette át, aki eddig a harmadosztályú ETO Akadémiát irányította. Tímár Krisztián tavaly júliusban érkezett az ETO FC Győrhöz, ahol Klausz Lászlót váltotta. Tímár 28 bajnoki mérkőzésen vezette a csapatot, amelyeken 10 győzelem mellett kilenc vereség és kilenc döntetlen a mérlege, emellett a Magyar Kupában három találkozón két győzelmet aratott és egy vereséget szenvedett a csapat. A 43 éves magyar vezetőedző szerződése eredetileg 2024 júniusáig volt érvényes.

22. Minden idők ötödik legjobb női játékvezetője lett a győri származású Kulcsár Katalin a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS). A ranglistán az esztendőnkénti rangsorok első húsz helyezettje pontszámainak összesítésével készült, az IFFHS-elismerést négy alkalommal kiérdemelt Bibiana Steinhaus végzett az élen, 171 ponttal. A német sípmester mindössze 2 ponttal előzte meg a svájci Esther Stäublit, aki soha nem nyerte el az éves díjat, de 2012 óta minden esztendőben bekerült a világ legjobb tíz női futballbírója közé. A 38 éves Kulcsár Katalin 78 pontot gyűjtve lett ötödik.

22. A Motherson-Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata bejelentette, hogy Pásztor Noémi egy évvel meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését. A beállós 2021 nyarán az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatából érkezett Mosonmagyaróvárra, és azonnal a csapat meghatározó kézilabdázójává vált.

24. Világbajnok kézilabdakapust igazol a Győri Audi ETO – jelentette be a klub. A 25 éves Rinka Duijndam tagja volt a 2019-ben Japánban világbajnoki címet szerzett, illetve a 2018-ban Európa-bajnoki bronzérmes holland válogatottnak. Kisebb holland klubok után a Borussia Dortmund és a Thüringer HC csapatában szerepelt, majd tavaly nyáron a norvég Sola HK-hoz igazolt. A felek 1+1 éves kontraktust írtak alá.

24. Évértékelő gáláját tartotta meg a Magyar Evezős Szövetség. A szervezet elnöke, Cseh Ottó rövid köszöntője után 19 győri evezős és három edző kapott elismerést. Az ünnepség zárásaként adták át a vidéki, az országos, a para és a sport XXI-kategóriában a legeredményesebb szakosztályok díjait. Mind a négy díjat a Győri Atlétikai Club érdemelte ki. Az év felnőtt edzője Alföldi Zoltán, az év utánpótlás edzője Bíró-Lakó Szandra, az év paraedzője Nagy Gábor lett.

26. Egy éve már indított csapatot a Széchenyi-egyetem a 3×3 jégkorongbajnokságban, de akkor a selejtezőkből nem jutottak tovább a győriek, akik idén sem kaptunk könnyű ellenfeleket, ám végül ezüstéremmel zártak. A Balog András, Fekete Botond, Jakabffy Samu, Marth Bence, Papp Attila, Róth Nándor, Szűcs István alkotta együttes elsőként a BME gárdáját győzte le könnyedén, aztán sikerült meglepni a TE második csapatát is. A két csoportmeccs után a döntőbe jutás volt a tét, ahol a Semmelweis Egyetem csapata következett, és az újabb sikerrel a fináléban a TE egyes csapata várt a győriekre. Gólzáporos 17–8 lett a vége az ellenfélnek

28. Az Audi-ETO felnőttcsapatában egyre több lehetőséghez jutó, és a korosztályos válogatottban vezérszerepben is bizonyító Farkas Júlia hosszú időre elkötelezte magát a zöld-fehér klubhoz. A tehetséges irányító profi szerződést kötött a győriekkel és jövőre is az első csapat keretének tagja lesz. Ezzel a szerződéssel véglegessé vált az Audi-ETO kerete a 2023/24-es szezonra. Farkas 18 éves, először 2013-ban került a Győri ETO kötelékébe, azóta pedig a korosztályos csapatokat végigjárva harcolta ki magának a lehetőséget a felnőttcsapatban való szereplésre. Első meccsét a felnőttek között 2021. szeptember 8-án játszotta a Siófok ellen idegenben, amikor meg is szerezte első gólját az NB I-ben. A Bajnokok Ligájában a szezonban mutatkozott be, és 4 gól szerepel a neve mellett. A korosztályos válogatottakban rendre szerepelt, így ifjúsági Európa-bajnok, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes, illetve 2019-ben őt választotta az MKSZ az Év női serdülő játékosának. A játékos 2015 óta tagja az Audi-ETO csapatainak, több mint 250 hivatalos találkozón viselte a klub mezét, ezeken pedig 1000-nél is több gólt szerzett.

28. Az IFFHS (Nemzetközi Labdarúgástörténeti és Statisztikai Szövetség) minden évben rangsorolja a világ összes férfi - és női labdarúgócsapatát: ezúttal a 2022. március 1. és a 2023. február 28. közötti eredmények alapján állították össze hagyományos listájukat, a Top 200-at. A klubvilágranglistájn először szerepel az ETO FC Győr együttese, mégpedig a 155. helyen. A világ jelenlegi legjobb női klubjainak sorrendje: 1. FC Barcelona (spanyol), 2. Olympique Lyon (francia), 3. VFL Wolfsburg (német), 4. Chelsea FC (angol), 5. Real Madrid (spanyol).

30. Az Italia Masters Open para Világkupán, Lignanóban a GYAC Aréna asztaliteniszezői 2 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. A 33 országot felvonultató paralimpiai kvalifikációs versenyen Csonka András Berecki Dezsővel párban és Szvitacs Alexával vegyes párosban aranyérmes lett. Berecki egyéniben harmadik lett. Szvitacs egyéniben és párosban a brazil Costa oldalán egyaránt második lett, míg Arlóy Zsófia egyéniben ezüst-, az angol Pickarddal párosban bronzérmes lett.

30. A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club vezetésében új klubigazgató kapcsolódott be a munkába. Ezt a beosztást április 1-től Szász-Fejér István látja el, aki már harmadik éve tagja az MKC elnökségének.

30. A női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila 20 játékost hívott meg a rotterdami Világkupa-selejtezőre készülő keretébe. Először kapott meghívót a legjobbak közé a Győr VSE fiatal kapusa, Torma Luca.

31. A GYAC evezőseinek vezetőedzője, Alföldi Zoltán elnyerte az ICECP ösztöndíját, amellyel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága közös edzőképzésén vehet részt. Az egyéves program során többek között az Amerikai Egyesült Államokban és NOB központjában, Lausanne-ban is lesz majd a képzés, melyet hazánkból eddig egy atléta- és egy birkózóedző végzett el. Ez egyébként a 14. képzési program. Alföldi Zoltán a harmadik szakember Magyarországról, aki részt vehet ebben a képzési programban.