"Gyorsan eltelt ez az év is, amelyben szebbnél szebb sportsikereket értek el labdarúgóink, akikre nagyon büszkék vagyunk! Fiataljaink az eredményeikkel nem csak önmaguknak, korosztályuknak, klubunknak, hanem a városnak is dicsőséget szereztek, hiszen ezekkel a szép teljesítményekkel méltán öregbítették Sopron sporthírnevét. A sikerek mögött persze tudjuk jól, rengeteg munka, lemondás és áldozat is van, hiszen a zsúfolt hétköznapok mókuskereke és az iskolai tanulmányok mellett a sport is teljes szellemi koncentrációt, illetve remek fizikai kondíciót igényel, amelyekben úgy gondoljuk, szintén szépen helyt álltak a gyerekek" - írja az SC Sopron facebook oldala.

A karácsony jegyében idén is meglepetéssel készült a klubvezetés és ajándékokkal lepte meg a labdarúgókat, amiket nagy örömmel fogadtak a fiatalok. Természetesen az ajándékozásból a klub munkatársai és edzői sem maradtak ki, hiszen ők is rászolgáltak az elismerésre. Csiszár Ákos klubelnök személyesen köszönte meg a munkájukat.