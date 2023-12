SERCO UNI Győr–Villeneuve d’Ascq 61–89 (17–14, 19–22, 13–26, 12–27)

Győr, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 8. forduló, 300 néző. V.: Teixeira (portugál), Jurcevic (horvát), Tomasovic (szlovák).

SERCO UNI Győr: SLOCUM 13/9, Dombai 2, CARLETON 14/6, Török Á. 1, Goree 7/3. Cs.: Dubei 8, Bach 7/3, Hegedűs 3/3, Ruff-Nagy D. 6. Edző: Cziczás László.

Villeneuve d’Ascq: HERIAUD 14/6, BURKE 15/9, SALAUN 11/3, SMALLS 11/6, DIABY 15. Cs.: LISOWA MBAKA 13, Gueye 7, Hirsch, Abraham 3/3, Causeur. Edző: Rachid Meziane.

Két vendégkosár után Slocum triplája jelentette az első győri kosarat, majd ugyanő remek labdával szolgálta ki Goree-t, máris vezettek a hazaiak (3. perc: 5–4). Kevés kosár esett, a negyed közepéhez érve 7–6 volt a győrieknek. Felváltva vezettek a csapatok, Carleton triplája után 12–10 volt az állás, a játékrész hajrája pedig 14–14-ről kezdődött. Goree triplájának köszönhetően a szakasz hárompontos hazai előnnyel zárult (17–14).

A második tíz percet Slocum triplája nyitotta, hamar jött a válasz egy dupla formájában. Hegedűs dudaszós hármasával már 23–16-ra vezettek a házigazdák. Slocum újabb trojkájával tartotta a különbséget a SERCO UNI Győr (26–20). A negyed közepén 30–24-nél a vendégek is hármast dobtak, kellett Dubei közelije (32–27). Egy 4–0-val egy pontra felzárkóztak a vendégek, időt is kért Cziczás László. A félidő hajrájában egyenlített a Villeneuve (34–34), Bach büntetőivel azonban maradt a győrieknél az előny. Nem sokáig, újra egalizált az ellenfél, és ez így is maradt, a nagyszünetben 36–36 volt az állás.

A második félidőt 8–3-as rohammal kezdték a zöld-fehérek, de aztán megint hamar egyenlő lett az állás (25. perc: 44–44). Egy triplával rövid időre átvette a vezetést a vendégcsapat (46–47), majd Carleton szerzett könnyű kosarat (28. perc: 48–47). A Villeneuve a negyed utolsó szakaszában ellépett 7 ponttal (48–55). Cziczás László kért időt. Fél perccel a negyed vége előtt ráadásul sportszerűtlent fújtak Ruff-Nagy Dórára, ebből a Villeneuve két büntetőt, majd egy triplát dobott, az utolsó felvonás előtt 49–62 volt az állás.

A zárónegyedben Goree révén a hazai gárda szerezte az első kosarat. Bach triplája még némi reménysugarat jelentett, de így is távol volt a riválistól az UNI Győr (54–66), ráadásul tovább mélyült a szakadék egy vendégkosár után alapvonali bedobásnál eladott labdából kapott triplával (54–71). Ez megtörte a győri csapatot, nem sokkal később már húsz pont fölött volt a különbség (56–80). Innentől kezdve több nyitott kérdés már nem volt.