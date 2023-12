Rövid idő leforgása alatt hatalmas fejlődésen ment át a Soproni Egyetem sportegyesülete, a SMAFC. Huszonöt szakosztályával nemcsak Magyarország legrégibb, de egyben egyik legdinamikusabban fejlődő egyesületévé vált. Ez kiderült dr. Fábián Attila rektor köszöntőjéből is, aki gratulált az eredményes sportolóknak és szakembereknek. Ígéretet tett arra is, hogy az egyetem lehetőségeihez mérten a jövőben is támogatja sportolóit, akik az eredményeikkel igazolhatják vissza a segítséget.

"A jó hírekkel keressenek engem, minden mással forduljanak Horváth József elnökhöz" - tette hozzá tréfásan a rektor.

Az egyesület elnöke, Horváth József először az egyesület Európa bajnokának, ifj. Palkovits Tamásnak gratulált. A SMAFC parasportolója augusztusban aranyérmet szerzett a belgiumi triatlon Európa-bajnokságon. Megemlékezett Winkler Andrásról, az egyetem egykori rektoráról, a SMAFC legnagyobb drukkeréről is, akit életének 81. évében idén nyáron elhunyt. Ennél örömtelibb volt a köszöntése Marton Tamásnak, a SMAFC atlétika szakosztályának vezetőjének, aki a Hűség napi ünnepségen Sopronért Emlékérmet vehetett át. Átadta személyes üdvözletét dr. Sterbenz Tamásnak, aki amellett, hogy a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem rektora, a SMAFC elnökségi tagja is. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a következő évben már kicsinek fog bizonyulni a mostani helyszín a díjazottak még nagyobb létszáma miatt.

A beszédeket követően a legeredményesebb sportolóit díjazta az egyetem és a SMAFC vezetése. Több mint hetven sportoló és szakember vehette át az okleveleket, serlegeket és az ajándékokat. Az atlétáktól a lovas sporton át a jégkorongozókig, a csapat- és küzdősportok képviselői, a sakkozók, kerékpározók, futók, az e-sport képviselői részesültek - többek között - külön elismerésben. Ám a taps mindenkinek járt, hiszen nemcsak az egyetemnek, a soproni sportnak is dicsőséget szereznek az 1860-ban alapított klub tagjai.

A gratulációk és a csoportképek elkészülése után a SMAFC vacsorára látta vendégül meghívottjait, akik jó hangulatban, a folytatás eredményeiben bízva sokáig beszélgettek - miről másról? - kedvenc klubjukról és sportágaikról.