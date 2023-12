DVTK-HUN Therm–SERCO UNI Győr 97–72 (27–20, 22–13, 23–21, 25–18)

Miskolc, NB I-es női mérkőzés, 2000 néző. V.: Praksch, Makrai, Söjtöry.

DVTK-HUN Therm: AHO N. 14/3, CHARLES 15/3, TOMAN P. 18/12, Garbin 4, TADIC 18. Cs.: Aho T. 3/3, Grigalauskyte 8, LELIK 15/9, Tenyér 2. Edző: Völgyi Péter.

SERCO UNI Győr: Slocum 8/3, Dubei 15/9, DOMBAI 14/3, Gyöngyösi 3/3, Goree 8. Cs.: Bach 2, CARLETON 16/9, Ruff-Nagy D., Török Á. 4, Hegedűs 2. Edző: Cziczás László.

Az első negyed első felében még a győriek vezettek (5–11), a folytatásban azonban a listavezető és az Euroligában is remeklő miskolciak nagyobb előnyt tudtak kiépíteni. Érdekesség, hogy az első, a második és a negyedik negyedben is a szakasz hajarájában nyílt ki jobban az olló. A zárófelvonásban még közelebb tudott zárkózni ellenfeléhez a továbbra is tartalékos SERCO UNI Győr – Kristine Anigwe keretben sem volt, Ruff-Nagy Dóra csak három percet játszott –, de a hazaiak egy 10–0-ás rohammal lezárták a találkozót. Mindez azt jelenti, hogy a győriek második vereségüket szenvedték el a bajnokságban.

Cziczás László: – A hazaiak megérdemelten nyertek. A sebességbeli különbség nagyon szembetűnő volt, illetve hiányzott a palánk alól egy játékos, ez a két momentum el is döntötte a mérkőzést.