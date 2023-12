A SERCO UNI Győr női kosárlabdacsapata idén is több jótékonysági akcióban vett és vesz részt, és a társadalmi szerepvállalás jegyében ezt a tevékenységét egész évben folytatja. Ezzel kapcsolatosan tartott sajtótájékoztatót a klub, melyen Fűzy András elnök elmondta: a mostani adventi időszaktól kezdődően jövő decemberig a győri Lurkó Alapítvánnyal működik együtt, ezt a civilszervezetet támogatja a következő 365 napban

„Hagyomány, hogy adventkor minden évben jótékonysági akciót hirdetünk, de most már több éve nem merül ki ebben ez a tevékenységünk, hiszen idén is részt vettünk a Pink Október-kampányban, melynek során 900 ezer forintot tudtunk összegyűjteni a Magyar Rákellenes Liga részére – kezdte Fűzy András, a SERCO UNI Győr elnöke. – Most egy rövid, december 17-ig tartó akcióval a Lurkó Alapítványnak szeretnénk segítséget nyújtani. Korábban már működtünk együtt, közösen, az is sikeres volt, hiszen egy lélegeztetőgép beszerzésében tudtunk segíteni. Ebben a másfél hétben a Passzold a labdát elnevezésű akciót kezdeményezzük. A labda, ami most útjára indult, a december 17-i, Sopron elleni bajnoki mérkőzésünk előtt érkezik vissza az egyetemi csarnokba, és a meccs szünetében tudjuk átadni majd a Lurkó Alapítvány részére az így befolyt összeget. A jótékonykodás azonban nem ér itt véget, hiszen úgy döntöttünk, a jövőben nem kizárólag kampányszerűen szeretnénk a társadalmi felelősségvállalásunkkal élni, hanem innentől kezdve egy teljes éven át gyűjtünk a kiválasztott szervezetnek. Két vonalon fut ez a tevékenység, egyrészt a virtuális téren, a Sharity applikációban lehet hamarosan pénzadományokat eljuttatni az alapítvány javára, emellett januártól minden hazai meccsünk előtt lesz egy adománygyűjtőpont a csarnokban. Úgy gondoljuk, nemcsak ebben az időszakban kell odafigyelnünk egymásra, a partnerszervezetekre, azokra a területekre, ahol szükség van a támogatásra, hanem a szürke hétköznapokban is. Akkor, amikor sokak számára is láthatatlanul végzik ezek az emberek a sokszor emberfeletti munkájukat.”

A klubvezető hozzátette: természetesen ezzel párhuzamosan a Pink Októberben is minden évben részt vállalnak, illetve a cipősdoboz akcióval ezúttal is segítik a Baptista Szeretetszolgálatot. Utóbbinak szintén a december 17-i, Sopron elleni bajnokin lesz a zárása. Ide lehetőleg cipősdobozba becsomagolva várják az egyetemi csarnokban lévő karácsonyfa alá a játékokat, könyveket, ruhákat, esetleg tartós élelmiszereket.

„A lényeg, hogy egész évben figyeljünk oda egymásra, ne csak akció jelleggel” – zárta szavait Fűzy András.

Zajovicsné Vizer Bernadett, a Lurkó Alapítvány kuratóriumi elnöke így nyilatkozott: „Nagyon köszönjük a támogatást, annak pedig kifejezetten örülünk, hogy ez az akció egész évre elnyúlik, hiszen mi is azt valljuk, minden nap figyelnünk kell egymásra. Huszonegy éve ennek szellemében dolgozunk, a kórházban fekvő gyerekeknek minden pillanatban öröm, ha ott vagyunk mellettük a nehéz pillanatokban. Amiben még szükség lehet a segítségre, hiszen a sok kórterem mellett négy játszóházban is foglalkozunk a kis betegekkel. Bárkit fogadunk akár egy-egy órára is, hiszen nincs annál nagyobb boldogság a gyerekeknek, ha odafigyelnek rájuk. Ugyanígy a szülők támogatása is fontos, mikor éppen a csemetéjük a műtőben, vizsgálatokon van.”

Utóbbira reflektált Fűzy András is, aki ígéretet tett arra, hogy a sűrű menetrendben is megpróbálnak majd időt szakítani arra, hogy a csapat meglátogassa a gyerekeket, a játékosok kicsit eltereljék majd a figyelmet a gondokról, a betegségekről.

„Ez is a mi feladatunk, ráadásul a játékosok között is van már édesanya.” – tette hozzá a klubvezető.