Többek között olyan kiváló korábbi labdarúgók is eljönnek, mint a világválogatott Détári Lajos, s a tervek szerint ott lesz a tornán Gera Zoltán, Lisztes Krisztián, Urbán Flórián, Véber György, Sándor Tamás, Dombi Tibor, Kiprich József, Plotár Gyula, Vincze István, Király Gábor, Pintér Attila, Juhász Roland, Huszti Szabolcs, Bajzát Péter, Böőr Zoltán, Korsós György, Lakos Pál, Farkas Balázs, s Vayer Gábor is.

Új információ, hogy a gála 11 órakor kezdődik, s az Audi-aréna helyett a szomszédos Magvassy-csarnokban lesznek a mérkőzések. A belépés ingyenes.

A megújuló gálával a szervező győri önkormányzat a kilátogató szurkolókkal, labdarúgókkal együtt szeretne Fehér Miklós emléke előtt tisztelegni, és hosszú távon értéket teremteni, amely a foci öröméről szól.

A részt vevő csapatok: Fehér Miklós Barátai, Magyar Válogatott, ETO Öregfiúk, NB I All Stars. A gála menetrendje: Fehér Miklós Barátai–Magyar Válogatott, 11.30 óra. ETO Öregfiúk–NB I All Stars, 12.15 óra. Fehér Miklós Barátai–ETO Öregfiúk, 13 óra. Magyar Válogatott–NB I All Stars, 13.45 óra. Fehér Miklós Barátai–NB I All Stars, 14.30 óra. Magyar Válogatott–ETO Öregfiúk, 15.15 óra.

Fehér Miklós 2004. január 25-én nem sokkal éjfél után a guimaraesi kórházban hunyt el, miután portugál csapata, a Benfica Guimaraes elleni bajnokijának utolsó percében összeesett a pályán. Mindössze 24 éves volt. Győrben az ETO-nál róla neveztek el akadémiát, s egy díjat, amit évente a legtöbbet fejlődött tehetséges futballista kap meg. Egykori iskolájában, a Bercsényiben ugyancsak díj viseli a nevét, és az intézmény aulájában egy szobrot állítottak a tiszteletére.