Frissítette világranglistáját a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A magyar válogatott három helyet javított a legutóbbi pozíciójához képest, immár a 27. helyen áll. Az Eb-kijutás következtében lépett előre három pozícióval Marco Rossi csapata, amely legutóbb 2017 márciusában állt ilyen jól a FIFA-ranglistán, akkor szintén ezt a helyet foglalta el.

Ez a jó hír nagyszerű felvezetés a hétvégi sorsolás előtt, amit szombaton rendeznek Hamburgban és a jövő évi Eb csoportjainak beosztását hivatott eldönteni. A magyar válogatott a jelenlegi kvalifikációs rendszer bevezetése óta először vívta ki egyenes ágon az Eb-szereplés jogát – ráadásul úgy, hogy megnyerte a selejtezőcsoportját – és előkelő helyről, a második kalapból várja az ellenfeleit.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a mieink a mögöttük lévő kalapokból csak könnyebb ellenfeleket kaphatnak, hiszen a harmadikban olyan csapatok vannak, mint például Hollandia, Horvátország vagy Csehország, a negyedikben pedig Olaszország, Szerbia és Svájc. Könnyen kialakulhat akár egy „halálcsoport” is, de reméljük, nem a mi részvételünkkel.

A csoportok kialakulásával párhuzamosan az is kiderül, hogy mely csapatok mikor és milyen városokban lépnek pályára. Az már biztos, hogy a nyitómérkőzést a házigazda német válogatott játssza június 14-én Münchenben valamely második kalapból érkezővel. Ez azt jelenti, akár a magyar válogatott is résztvevője lehet a jövő évi Európa-bajnokság nyitányának. Szombaton este megkapjuk erre is a választ.

A sorsolás bizonytalanságai mellett egyben biztosak lehetünk: a magyar szurkolók jövőre legalább annyira kitesznek majd magukért, mint 2016-ban Franciaországban. Pedig az maga volt a csoda.