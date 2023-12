Édesapja tanította meg sakkozni Barasits Bencét, aki jó tanítványnak bizonyult: korosztályában megnyerte a soproni versenyt a hatodik osztályos licista.

A Barasits családban csaknem mindenki sakkozik. Az édesapa és a fivér is eredményes játékos, és a Líceum diákja nem is titkolja, feltett szándéka, hogy egyszer testvérét is legyőzi a táblánál. Erre valószínűleg van is esélye Barasits Bencének, mert rendszeresen jár versenyekre, és gyakori, hogy korosztályában már nem akad ellenfele.

Így volt ez a városi sakkversenyen is, ahol a 10-12 évesek kategóriájában Bence bizonyult a legjobbnak. A SMAFC igazolt sakkozóját a családi tréningeken kívül a szakosztályvezető, Varga Péter is segíti a fejlődésben.

- A kombinációs lehetőségeket, a gondolkodást szeretem legjobban a sakkban, azt, hogy fejben jobb lehetek és legyőzhetem a szemben ülőt - válaszol az ifjú sportoló arra a kérdésre, miért éppen a sakkot választotta.

Az eredmények igazolják, hogy jól döntött, a versenyszelleme pedig valószínűleg még további sikerekre viszi Bencét. Jó helyen, a legjobb szakemberek segítségével gondolkodhat a következő lépésein.