Az eseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte a legeredményesebb úszókat és edzőiket, külön megemlékezve Kós Hubert és a nyíltvízi úszók remekléséről. Az államtitkár kiemelte az Úszó Nemzet Program sikerét, amelynek keretében immár 40 ezer kisgyerek tanulja a sportág alapjait, és amelyet valóban világszerte irigyelnek, mint az több, külföldi sportminiszterrel történt beszélgetés során kiderült. Schmidt Ádám hozzátette, komoly sportdiplomáciai siker, hogy a nemzetközi szövetség, a World Aquatics Budapestre teszi át székhelyét – amelyből a jövő generációi is profitálhatnak, hiszen az új együttműködés keretében több ösztöndíj-lehetőséget is kínálnak majd fiatal versenyzőknek, miután megnyílik a székhelyhez kapcsolódó vizes komplexum.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke 2023-ról szólva először arról beszélt, hogy a mércét a magyar úszósport állította igen magasra az elmúlt években. „Fantasztikus eredmények sorjáztak, tízmilliós országként szerepeltünk az éremtáblák élmezőnyében – tény, most másképp fest a helyzet, félig tréfásan azt mondhatnám, hagytuk a racionalitást érvényesülni, és az 50-80-100 milliós nemzeteket magunk elé engedtük kicsit.”

A MÚSZ elnöke hozzátette, azért az utánpótlás által szállított eredmények bizakodásra adnak okot, hiszen leginkább nekik köszönhetően 2023-ban is 137 érmet szereztek mindösszesen a magyar versenyzők a különböző világ- és Európa-bajnokságokon. „A korosztályos nagy események alapján joggal reménykedhetünk abban: ez egy átmeneti állapot, hamarosan érkeznek az újabb klasszisok. Nekik köszönhetően a junior medencés Eb-n már most ugyanúgy kilenc aranyérmet nyertünk, mint a rangsorban első olaszok, a nyíltvízi csapatunk pedig szinte magától értetődően lett a legjobb az éremtáblán és a pontversenyben is, és az EYOF-on is elsőrangúan teljesítettek tizenéveseink.”

Wladár Sándor az év legjobbjainak, a felnőtt világbajnokságon érmes Kós Hubert és Rasovszky Kristóf teljesítménye kapcsán – hovatovább üzenetjelleggel – megjegyezte: „Az ő pályájuk, az ő eredményességük hű tükre mindannak, amit a magyar úszósport jelent. Ha megvannak az adottságaid, testalkat, vízfekvés, laza ízületek, plusz a Jóisten megajándékozott a tehetség semmihez sem fogható csodájával, akkor ahhoz elég jó vagy, hogy odaállhass a starthoz. Hogy aztán ússz és egyre eredményesebb legyél, az adottságaidnak megfelelően, a tehetségedet kamatoztatva, ahhoz eszméletlen kitartás kell, monotóniatűrés – de mindenekelőtt az alázatnak egy olyan fokozata, amely csak nagyon keveseknek sajátja.”

Az elnök Schmidt Ádámhoz hasonlóan köszönetet mondott a sportág két legendájának, Darnyi Tamásnak és Egerszegi Krisztinának, amiért heti rendszerességgel vesznek részt az Úszó Nemzet Program különböző eseményein.

Ezután következtek az esztendő legjobbjainak járó díjak átadása, illetve elbúcsúztatták a sportág két, most visszavonult kiválóságát, Bohus Richárdot és Kalmár Ákost. Az elismeréseket két kivétellel mindenki személyesen vette át – míg az év férfiúszója, Kós Hubert és az év felfedezettje, Sárkány Zalán Arizonából jelentkezett be skype-on. A világbajnok közölte, hatalmas megtiszteltetés, hogy ő lehet az év legjobbja, „fáj, hogy nem lehetek otthon, mert imádom ezeket a gálákat, talán majd jövőre. Gratulálok minden társamnak, aki ma díjat kapott, sajnos – ezt Bohus Ricsi is tanúsíthatja –, olyan az edzések felépítése, hogy nemhogy erre az ünnepségre, de karácsonyra sem mehetek haza. De a cél felülír mindent, és nekem csakis az olimpia jár a fejemben.”

2023 legjobbjai

Az év férfiúszója: Kós Hubert

Az év női úszója: Késely Ajna

Az év férfi nyíltvízi úszója: Rasovszky Kristóf

Az év női nyíltvízi úszója: Fábán Bettina

Az év férfi utánpótlás-versenyzője: Magda Boldizsár

Az év női utánpótlás-versenyzője: Pádár Nikolett

Az év férfi nyíltvízi utánpótlás-versenyzője: Kovács-Seres Hunor

Az év női nyíltvízi utánpótlás-versenyzője: Abonyi-Tóth Glenda

Az év csapata: Nyíltvízi váltó (Fábián Bettina, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

Az év felfedezettje: Sárkány Zalán

Az év paraúszója: Pap Bianka

Az év legeredményesebb klubjai

1. BVSC-Zugló

2. Győri Úszó SE

3. Kőbánya SC