"Ez egy nagyon jól sikerült Európa-bajnokság volt függetlenül attól, hogy nem volt aranyérmünk. Amiért jöttünk, azt szerintem elértük" - fogalmazott a szakember, aki külön kiemelte, hogy a fiatalok közül többen is biztosan harcolták ki a döntős szereplést, a rutinosabbaknak, mint például Németh Nándornak és Márton Richárdnak pedig sikerült azt teljesítenie, hogy a saját számát háromszor is jól le tudta úszni.

"Azt kell megérteni, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság mindig is egy eszköz volt, mintsem cél. Azt nem lehet edzéssel lemodellezni, hogy valaki például a fő számát háromszor leússza, kiélezett helyzetben, nagy csatában" - tette hozzá a kapitány.

Sós Csaba a válogatott tagjai közül kiemelte a zárónapon 200 méter gyorson negyedik Pádár Nikolettet, aki láthatóan "egyről a kettőre lépett" és az ifjúsági korosztályból átlépve már a felnőttek között is versenyben van az éremért.

A szövetségi kapitány szerint a szervezés is kifogástalan volt, a szálloda, a szállítás és az uszoda is kiváló volt.

A magyarok öt éremmel fejezték be a romániai kontinensviadalt, Szabó Szebasztián 50 méter gyorson és 50 méter pillangón is ezüstérmes volt, Késely Ajna 800 és 1500 méter gyorson, Márton Richárd pedig 200 méter pillangón a harmadik helyen végzett.