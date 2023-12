A SERCO Uni Győrt erősítő Destiny Slocum távoli dobása is bekerült a női kosárlabda Euroliga kilencedik fordulójának legszebb megmozdulásai közé.

A wbasket.hu szaklap tájékoztatása szerint a nemzetközi szövetség ezúttal is elkészítette a forduló leglátványosabb öt jelenetének listáját, amelyen az amerikai irányító is megtalálható: a 26 éves légiós a szerdai bolognai találkozó harmadik negyedében a támadóidő lejártakor csaknem nyolc méterről talált a gyűrűbe.

Slocum a Rába-partiak legjobbjaként 23 ponttal zárt, de csapata 76-70-re kikapott Olaszországban, és 1/8-ra rontotta győzelmi mérlegét.