A sportág idei legjobbjait és a szövetségi kapitányt, Hüttner Csabát mint újdonsült mester- edzőt ünnepelték az MKKSZ Dr. Baráth Etele Székházában – írja a kajakkenugyor.hu.

Ahogy minden évben, idén is köszöntöttek győri győztest. Az idei díjazott a Graboplast VSE-ből Kolozsvári Brúnó, aki az év férfi maratonversenyzője lett.

A tehetséges sportember a sikeres érettségi vizsgája után előbb az Európa-, majd a világbajnokságon indult. Párosban Boros Adriánnal az Eb-bronz- érem után a vb-n is harcban voltak a dobogóért, és végül a nagyon szoros mezőnyben a hatodik helyen végeztek. Egyéniben a rövid körös vb-futamban kilenc helyet is javított a tavalyi helyezésén és 10. helyen zárt. Edzője Németh Balázs, a maratoni felkészülését pedig Sztanity László is segítette.

Az alma ebben az esetben valóban nem esett messze a fájától, Kolozsvári Brúnó szülei ugyanis régóta a sportág kitű- nőségeinek számítanak: Kolozsvári Gábor kenusról, illetve Csay Renáta kajakosról van szó.