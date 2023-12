A kupa specialitása volt, hogy a hazai egyetemi csapatok mellett győri középiskolák végzősei is csatlakozhattak a hallgatói csapatokhoz.

Az eseményen három egyetem – a házigazda Széchenyi 4 csapat mellett – az Óbudai Egyetem és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) hallgatói gárdái, illetve a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum, illetve a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium csapatai mérték össze tudásukat a Győri Jégsportközpontban.

A kilenc csapat két csoportban versenyzett a selejtező körben, amely után kialakult az elődöntők mezőnye. Rendkívüli meglepetést szolgáltattak a Bercsényi 13. évfolyamos sportiskolai technikumának tanulói, amely női és férficsapatai is a legjobb négy közé jutottak. Az elődöntőben a Bercsényi Woman végül a TF gárdáját legyőzve jutott a döntőbe. A másik ágon a bercsényis fiúk nem bírtak az Óbudai Egyetem rutinos gárdájával, így ez utóbbi került a fináléba. A bronzmérkőzésen a TF – győri jégkorong szakedző hallgatókból álló – csapata legyőzte a Bercsényi fiúalakulatát, így az ő nyakukba kerülhetett a 3. helyért járó bronzérem. A rendkívül izgalmas és színvonalas döntőt végül – nem kis meglepetésre – a Bercsényi Woman kvartettje nyerte meg, megelőzve az Óbudai Egyetem gárdáját.

A végeredmény: 1. Bercsényi Woman – Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum (játékosok: Kondor Kata skip, Hosszú Eszter, Körmendi Klaudia, Orbán Anna, testnevelő: Kozma Tamás, felkészítő: Lendvai Zsolt) 2. Óbudai Egyetem (Hamvas Villő skip, Polgár Bence, Héni Kristóf, Kerényi Balázs) 3. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem- TF, (Baki Dávid skip, Csata Sebestyén, Nagy Péter, edző/csapatvezető: Nagy Ákos) 4. Bercsényi Vakok 5. Széchenyi Egyetem-Bájos Csajok 6. Széchenyi Egyetem-Van Gerwen Jégkatonái 7. Széchenyi Egyetem-Muskétások 8. Széchenyi Egyetem-Jegesmedvék 9. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium

„Nagyon örülünk, hogy kilenc csapat részt vett az első országos hallgatói curlingtornánkon. Szeretnénk a jövőben ebben a téli olimpiai sportágban is hivatalos Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot rendezni, ehhez nagy lépés volt ez az esemény. Minden résztvevőnek és a felkészítőknek is gratulálunk. Ezúton is köszönjük a támogatását a Széchenyi-egyetemnek és a Magyar Curling Szövetségnek. Folytatjuk a sportágépítő munkát, a sok mosolygós arc és a színvonalas mérkőzések megerősítettek bennünket abban, hogy van igény országosan is a hallgatók körében erre a téli sportra” – értékelt Nagy Ákos, a Győri ETO HC ügyvezetője, a Magyar Curling Szövetség elnökségi tagja.