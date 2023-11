A vendégek első félidőben szerzett vezető találatára csak kapufával és helyzetekkel tudtak felelni a győriek.

Dörnyei Balázs: – Nem tudok rosszat mondani a játékosokra, végig tolták ezt a meccset. Az ellenfelünknek igazából talán csak egy gólszerzési lehetősége volt egy szöglet után, nagyon a védekezéssel nem is kellett foglalkoznunk, de a gólszerzéssel hadilábon álltunk. Ha át is törtük a védelmüket, megvoltak a ziccereink, de ezek is kimaradtak, rúgott gól nélkül pedig nehéz mérkőzést nyerni.

Az ETO szurkolói délutánt tartott, a női meccsre kilátogatók a listavezető férficsapat tagjaival is találkozhattak a lelátón.