Szekszárdi WFC – ETO FC Győr 0-5 (0-2)

Simple Női Liga, Szekszárd, Szekszárdi Városi Sport és Szabadidőközpont. V.: Altorjay.

Szekszárdi WFC: Török – Jáhn, Kágyi, Kovács, Schell, Nagy-Cseke (Nagy V.), Vári, Acsádi, Zahár (Sereg), Prigli (Stubblebine), Ayala

ETO FC Győr: Borok – Frajtovic (Szabová), Zágonyi (Kern), Savanya (Öreg), Vida, Kocsán, Petrovics (Ladhani), Nagy, Sali, Vachter, Kovács (Nagy). Vezetőedző: Dörnyei Balázs

Gsz: Nagy F. (2), Vachter (2), Szabová

Az ETO csapatából Süle betegség miatt hiányzott, míg Semanová sérülés miatt nem állt a szakmai stáb rendelkezésére. A zöld-fehér

együttes az első perctől kezdeményezően lépett fel a mély talajú, göröngyös pályán. Négy percet kellett várni az első győri gólra, Savanya szögletét követően, Nagy Fanni talált közelről a hálóba. (0-1). A 15. percben Vachter előtt adódott lehetőség, ami még kimaradt, de tizenkét perccel később már nem hibázott a házi góllövőlista vezetője és egy beadást követően okosan fejelt a hazai kapuba. (0-2).

A fordulást követően is lendületesen játszottak a győri lányok és gyorsan gólt is szereztek. Egy remek Zágonyi-beadást követően Vachter 12 méterről, fél fordulatból talált be. Tovább folytatódtak a győri támadások, a 61. percben Nagy Fanni 22 méterről bombázott a léc alá, megszerezve ezzel a negyedik találatot. (0-4). A hajrára is maradt egy ETO-gól, a 83. percben egy szögletet követő kavarodás után Szabová elé került a labda, aki közvetlen közelről talált a kapuba, megszerezve ezzel első NB I-es találatát. (0-5).

A közepes iramú, de küzdelmes mérkőzésen végig az ETO irányított, így az ezúttal több fiatalnak lehetőséget adó győri együttes fölényes győzelmet aratott.

Dörnyei Balázs: