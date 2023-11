Tartom – bár kaptam meg azt is, hogy utólag voltam okos, de sok tanút tudnék felsorakoztatni, hogy a kezdetektől ez volt a véleményem –, az egyik legnagyobb hiba Ambros Martín visszahozatala volt. A spanyol már közel sem égett olyan hőfokon, mint első érájában, amikor is hat év alatt négy BL-t megnyert. Igazából zsebében egy zsíros szerződéssel már nem volt motivált. Kicsit a nosztalgia faktort lehetett érezni ebben a döntésben. Ez a két év gyakorlatilag elvesztegetett időnek bizonyult.

Nála is olyan játékosok kerültek Győrbe, hogy az ember csak vakarta a fejét – főleg Jelena Despotovic miatt –, de nem vált be Háfra Noémi sem, ahogyan Rju Un Hi vagy az ugyancsak érthetetlenül – leginkább itt is a nosztalgia miatt – visszacsábított Yvette Broch sem. Utóbbi kettő mégis maradt az új edzőnél, Ulrik Kirkelynél, aki – úgy tudjuk – maga kérte a klubtól, hogy mindkét játékossal hosszabbítsanak.

Rju Un Hi helyét még mindig nem sikerült megtalálni a csapatban.

Fotó: Kovács Anikó/Audi-ETO

Rju a mai napig idegen testként mozog a pályán, egy-egy jó megoldást több hajmeresztő döntés követ. Broch pedig szerdán a kispadról nézte végig a rangadót, de a többi meccsen sem kap igazán sok lehetőséget. Légióst erre a szerepkörre tartogatni finoman szólva is totál felesleges pénzégetésnek tűnik.

Az idei keretben nagy kérdőjel Bruna De Paula is, akit úgy harangoztak be, hogy a jövő ETO-jának egyik alappillére lesz. Nos, a játékpercei és teljesítménye alapján nem biztos, hogy az a jövő olyan fényes lesz, mint a 2019-ig tartó időszak volt.

Azt gondolom, hogy bár az egész klubmodellben korábban csúszott félre valami, jelenleg sem látni azt, hogyan és kikkel szeretne az Audi-ETO visszakerülni a csúcsra, abba a pozícióba, hogy újra évekig uralja a női szakágat.

Az elmúlt években nem volt oka az örömre a Győri Audi ETO KC-nak a Népligetben.

Fotó: Kovács Anikó/Audi-ETO

Kirkely szimpatikus, korrekt ember, biztosan nem rossz szakember, mert azért nyert dán bajnokságot, viszont az ETO-énál szerényebb körülmények között dolgozott az Odensével, ahol nem volt elvárás, hogy mindent megnyerjen a csapattal. Győr azonban más, mint ahogyan azt feljebb is írtam, itt eleve csak végletekben tud gondolkodni mindenki. Itt vagy fekete valami, vagy fehér.

Miután kinevezték – aminek amúgy örültem, pozitív lépésnek tartottam –, figyelgettem az Odense eredményeit. Kicsit el is kezdtem aggódni, hiszen több fontos meccsen is tíz pluszos vagy ahhoz közeli vereséget szenvedett el a csapat: a Dán Kupában, a bajnoki döntő mindent eldöntő meccsén vagy akár mondhatjuk az Audi-ETO elleni BL-negyeddöntő visszavágóját is. Úgy tudom, voltak sérültjeik is tavasszal, emögé mindig lehet bújni, de valamennyire mégis árulkodó volt.

Ulrik Kirkelynek (elöl) és Kristian Danielsennek innentől kezdve nincs könnyű dolga.

Fotó: Kovács Anikó/Audi-ETO

„Győrben jobb játékosai lesznek, itt ilyen nem fordul elő” – védték meg többen a dánt, és bár 10 gólos vereséget valóban nem szenvedett még el a csapat, viszont a magyar bajnokságban két komoly(abb) meccse volt, mindkettőt elbukta – ugyebár a Motherson Mosonmagyaróvár 33–30-ra, most szerdán az FTC pedig 28 –22-re verte Oftedalékat –, így november közepén tulajdonképpen ott tart a csapat, hogy a bajnoki aranyra az esélye jelentősen lecsökkent, és nincs a kezében a saját sorsa. Nagyon régre kell visszalapozni az archívumban, hogy ilyen mikor fordult elő a győriekkel.

Ha a következő szezon igazolásait nézzük, teljesen akkor sem tűnnek el a ráncok a homlokunkról. Bár most vannak ideális korban lévő játékosok is, akik érkeznek, azért a 30 évesek vagy idősebbek is jönnek, sőt, a jövő évi szerződése lejártakor 33 éves Estelle Nze Minkóval 3+1(!) évre szerződést hosszabbítottak a vezetők, és más – elnézést a hölgyektől – korosodó játékossal is tervben van az újítás.

Igazából a legnagyobb rejtély számomra, hogy ezekhez a játékosokhoz miért ragaszkodnak ennyire az illetékesek, hiszen 2019 óta igazán nagy eredményt nem tudtak elérni. Ráadásul a harmadik edzővel égtek meg nagyon csúnyán a Népligetben.

Talán érdemes lenne most már a játékosok felelősségét is felvetni a klubházban...