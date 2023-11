A nemzetközi karateélet több neves személyisége is díszvendégként érkezik az első Dana Cupra, melynek a győri egyetemi sportcsarnok ad otthont. A helyi egyesületek összefogásából született versenyre 40 sportegyesületből 285 nevezés érkezett. Érkeznek részvevők többek között Japánból, Spanyolországból, Svájcból és Németországból.

– Szeretnénk látni, hogy az Európa-, illetve világbajnokság húzónév nélkül mekkora az érdeklődés egy győri nemzetközi kupa iránt – mondta el Böcskey Zsolt, az épp most 12 éves Ikigai Dojo vezetője, aki a Likócsi Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesülettel, a Tora Harcművészeti Sportegyesülettel és a győrladaméri Községi Sportegyesülettel közösen szervezi a versenyt.

Szombaton öt tatamin több stílusban küzdenek majd folyamatosan a versenyzők, de a kyokushin karate szabályai szerint.

Az esemény fő díszvendége Yoshikazu Koi, az Ikkoku japán központú karate világszervezet hétdanos mestere lesz, aki a verseny utáni napon Győrladaméron tart majd karate szemináriumot. Hollandiából érkezik még Dave Jonkers, Németországból pedig Dietmar Danisch, akik szintén a sportág kiemelt alakjai. Dietmar Danisch egyben az esemény legidősebb versenyzője is lesz a maga 76 évével. Emellett pedig a magyar karateélet számos mestere is jelen lesz.

– A díszvendégek jelenlétükkel biztosítják a verseny színvonalát, emellett pedig az edzők és a versenyzők is szabadon szóba elegyedhetnek velük és kérhetik a tanácsukat – hangsúlyozta Böcskey Zsolt. – A verseny színvonala évről évre egyre magasabb. Ugyanakkor a szabadidő sportolók és a versenyzők közti különbség is egyre jelentősebb. Azt tapasztaljuk, egyre kevesebb fiatal akar mozogni, és aki el is kezdi, abból többnyire hiányzik a kitartás. Csak néhányan vannak, akik hajlandóak éveken át tartó kemény munkát a sportba fektetni. A karate valójában nem versenysport, hanem életstílus. Nem számít a nem, az életkor vagy a tehetség, csak az, hogy az ember mennyire kitartó.

A szervezők mind a lebonyolításban, mind pedig a díjazásban nemzetközi színvonalú versennyel készülnek a Dana Cupra, ahova a versenyzők mellett a sportág iránt érdeklődőket is várják.