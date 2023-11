November 17., péntek:



M4 Sport

9.00: Forma-1, Las Vegas-i Nagydíj, 2. szabadedzés

12.00, 16.00 és 18.15: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, férfi, páros és női rövid program, Espoo

21.00: Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező, Spanyolország-Magyarország, Huelva



Sport 1

20.30: Darts, Grand Slam of Darts, negyeddöntők



Sport 2

20.00: Kézilabda, Bundesliga, Hamburg-Erlangen



Eurosport 1

12.00 és 16.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, férfi, páros és női rövid program, Espoo

17.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, ritmustánc, Espooo



Eurosport 2

14.30 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino

18.00: Golf, PGA Tour, RSM Classic, 2. nap



Spíler 1

17.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Finnország - Észak-Írország

20.35: Labdarúgás, Eb-selejtező, Anglia-Málta



Spíler 2

15.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Kazahsztán-San Marino

17.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Moldova-Albánia

20.35: Labdarúgás, Eb-selejtező, Olaszország - Észak-Macedónia



Arena 4

12.00, 12.45 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Katari Nagydíj, Moto 3, Moto2 és MotoGP, 1. szabadedzés

16.15 és 17.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katari Nagydíj, Moto 3, Moto2, 2. szabadedzés

18.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katari Nagydíj, Moto GP, edzés



Match 4

17.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Görögország - Új-Zéland

20.30: Labdarúgás, Eb-selejtező, Lengyelország-Csehország



November 18., szombat:



M4 Sport

8.35: Forma-1, Las Vegas-i Nagydíj, időmérő

11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, férfi szabadprogram

15.20: Vízilabda, férfi ob I, A-Híd VasasPlaket - EPS-Honvéd

16.50: Kosárlabda, férfi NB I, Egis Körmend - SZTE-Szedeák



M4 Sport+

14.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, páros szabadprogram

16.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, női szabadprogram

18.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, jégtánc szabadprogram



Sport 1

1.30: Kosárlabda, NBA, San Antonio Spurs-Sacramento Kings

12.45: Kézilabda, női Európa-liga, Kastamonu - Praktiker-Vác

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, DVSC Schaeffler-CSM Bucuresti

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO KC-Bietigheim



Sport 2

13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti, ügetőfutamok, Kincsem Park

20.00: Darts, Grand Slam of Darts, negyeddöntők, 2. nap



Eurosport 1

10.30: Alpesi sí, világkupa, Gurgl, férfi műlesiklás, 1. futam

11.30: Alpesi sí, világkupa, Zermatt-Cervinia, női lesiklás

13.30: Alpesi sí, világkupa, Gurgl, férfi műlesiklás, 2. futam

16.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, női szabadprogram

18.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, jégtánc szabadprogram

20.10 és 22.00: Lovaglás, Global Champions Tour, Prága, díjugratás



Eurosport 2

11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, férfi szabadprogram

14.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino

16.30: Erőemelés

19.00: Golf, US PGA Tour, RSM Classic, 3. nap

21.00: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino, elődöntő



Spíler 1

17.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Fehéroroszország-Andorra

20.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Németország-Törökország



Spíler 2

17.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Lettország-Horvátország

20.35: Labdarúgás, Eb-selejtező, Hollandia-Írország



Arena 4

11.30: Gyorsaságimotoros-vb, Katari Nagydíj, Moto 3, Moto2 3. szabadedzés, MotoGP, 2. szabadedzés

13.45: Gyorsaságimotoros-vb, Katari Nagydíj, MotoGP, időmérő

15.45: Gyorsaságimotoros-vb, Karai Nagydíj, Moto3, Moto2 időmérő

18.00: Amerikaifutball, NCAA

21.30: Amerikaifutball, NCAA



Match 4

13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Notts County-Bradford City

20.30: Labdarúgás, Eb-selejtező, Izrael-Románia



November 19., vasárnap:



M4 Sport

6.25: Forma-1, Las Vegas-i Nagydíj, futam

14.00: Labdarúgás, Eb-selejtező, Magyarország-Montenegró

17.50: Kosárlabda, női NB I, NKA Universitas Pécs-SERCO UNI Győr



M4 Sport+

14.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Espoo, gála

17.50: Jégkorong, Erste Liga, DEAC-UTE



Sport 1

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Lubin-FTC-Rail Cargo Hungaria

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Metz-Ljubljana

21.00: Kosárlabda, NBA, Boston Celtics-Philadelphia 76ers



Sport 2

0.00: Kosárlabda, NBA, Charlotte Hornets-New York Knicks

14.00: Darts, Grand Slam of Darts, elődöntők

20.00: Darts, Grand Slam of Darts, döntő



Eurosport 1

11.30: Alpesi sí, világkupa, Zermatt-Cervinia, női lesiklás

15.00: Curling, Európa-bajnokság, Olaszország-Skócia



Eurosport 2

15.00: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino, páros, döntő

18.00: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino, egyes, döntő

20.00: Golf, US PGA Tour, RSM Classic, 4. nap



Spíler 1

17.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Svédország-Észtország

20.35: Labdarúgás, Eb-selejtező, Portugália-Izland



Spíler 2

14.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Szerbia-Bulgária

17.50: Labdarúgás, Eb-selejtező, Belgium-Azerbajdzsán

20.35: Labdarúgás, Eb-selejtező, Spanyolország-Georgia



Arena 4

14.45: Gyorsaságimotoros-vb, Katari Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP futam

korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető

19.00: Amerikaifutball, NFL, Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers

22.15: Amerikaifutball, NFL, Buffalo Bills-New York Jets

2.15: Amerikaifutball, NFL, Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagle



Match 4

16.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Ciprus-Litvánia

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Skócia-Norvégia