Mindkét csapat elszántan készült erre az mérkőzésre, hiszen az alsóházi rangadó jelzője illik a találkozóra, aminek végső kimenetele befolyásolhatja bármelyik csapat jövőbeni, szuperligás szereplését. A hazaiaknál Skuba István szakosztályvezető megemlítette: legalább három csapatot kellene megelőzni a tabellán ahhoz, hogy a következő bajnokságban is a legmagasabb osztályban szerepeljenek. Ehhez pedig az kell, hogy az alsóházban lévő ellenfeleket legyőzzék, és így megszerezzék majd a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Jelenleg Szász László hiánya jelenti az egyik legfőbb gondot, de úgy látja, a csapat mintha egyébként is megtorpant volna ebben a bajnokságban, mert több találkozón is hullámzó volt a teljesítménye.

A másik oldalon Szabó Milán, a Győr-Szol vezetője szerint ők is tisztában vannak a mérkőzés jelentőségével, és tudják, a csapat elmaradt a korábbi eredményeiktől. Az előző bajnokságban ugyanis 19 pontot szerezve a 4. helyen végeztek. A szakvezető bízik a jó szereplésben, amihez igyekeznek a jelenlegi legjobb formában lévő csapatot pályára küldeni.

Eddig mindkét csapat csak a Pápai Vasas együttesét tudta legyőzni.