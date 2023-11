Szegi eladott labdája után Holender kapura törése, majd Hinora szabadrúgása jelentette az első veszélyt kapunkra. A hazaiak kezdték jobban a találkozót,hiszen ezek után Holender, Hinora és Zimonyi előtt is nyílt lehetőség a kapuba találni, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, míg a másik oldalon Kicsun lövésénél kellett. A játékrész utolsó öt perce az addigi legnagyobb helyzettel kezdődött, amikor ismét Zimonyi lőtt középről, de Hársfalvi lábbal bravúrosan mentett.

A szünet után hamar gólra váltotta enyhe mezőnyfölényét a Vasas, amikor egy jobb oldali akció végén Zimonyi szerezte meg idénybeli harmadik találatát. A hazai előny azonban nem tartott sokáig, ugyanis egy szemfülesen bal oldali akció végén megítélt büntetőből Pethő Bence egalizált. A találkozó záró szakaszában Berecz és Novothny révén az angyalföldiek értékesítették kettő adódó helyzetüket.

Visszafogott tempóban kezdődött a találkozó, de az első félórában főleg a hazaiak birtokolták többet a labdát, s ez kisebb helyzetekkel párosult, a játékot azonban sajnos nem a gólok és a helyzetek, hanem csak a sárga lapok színesítették.

A második játékrész gyors gólváltással kezdődött, ami után mindkét csapat vezetőedzője sorozatosan cserélt, s ez a játék intenzitására is pozitívan hatott. Felpörögtek az események, a játékosok hamar átjátszották a középpályát, így gyorsabban értek a kapuk előterébe, ami több veszélyt és helyzetet is eredményezett. Ezekkel a hazaiak jobban sáfárkodtak, hiszen amikor már sokan a hosszabbításra készültek, akkor kettő kontrájuk végén is gólnak örülhettek, s a szünet után kialakult valódi kupameccsen ezzel eldöntötték a továbbjutás sorsát" - olvasható a győri kék-sárgák tudósításában.

Nyilatkozatok

Desits Szilárd: Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de a befejezések nem sikerültek. Szünet után egy-egy találat után csapatunk megmutatta igazi erejét, sikerült gólokkal zárni a mérkőzést, megérdemelten nyertünk és jutottunk tovább.

Tamási Zsolt: Az első félidőben nem játszott jól csapatunk, érthetetlen kapkodás jellemezte az első negyedórát, több technikai hiba után helyzetbe is kerülhettek a hazaiak. A félidő felénél stabilizálni tudtunk, reális volt ekkor a döntetlen állás. Szünet után vérbeli kupacsata kerekedett a meccsből, mindkét csapat győzelemre játszott, a cserék is ennek szóltak. A második találatnál nem etették meg egymást játékosaink, ami után a Vasas végig tudta vinni támadását, a harmadiknál azonban úgy érzem téves ítélet született, hiszen labdát talált védőnk. Van olyan találkozó, amikor az ilyen eseteket vissza lehet nézni, sajnos itt nem.