Az intézmény mérnöki képzései, a fenntarthatóságot szolgáló technológiai újításai és kutatás-fejlesztési tevékenysége révén sok szálon kötődik a mobilitáshoz. A fórumon e terület sporttal kapcsolatos vetületeit, a sportfejlesztés szempontjából is jelentős egyetemi innovációkat is bemutatták.

A Sport Forum Hungary Magyarország vezető sportkonferenciája, amely összehozza a sportélet meghatározó szereplőit. Az idei rendezvényen az előadók, sportolók, sportvezetők, neves szakemberek a fenntarthatóság, a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a nemzetköziesedés jelenlegi és jövőbeli sportra gyakorolt hatásait vizsgálták meg.

Szujó Zoltán, a Magyar Autósport Szövetség elnöke, Michelisz Norbert többszörös túraautó-bajnoki futamgyőztes, Talmácsi Gábor gyorsaságimotor-világbajnok, a Széchenyi István Egyetem oktatója és dr. Kovács Ákos, az egyetem adjunktusa kerekasztal-beszélgetésen vitatta meg az autó-motor sportot érintő technológiai fejlesztéseket. Fotó: sportforumhungary.hu

A Széchenyi István Egyetem fókuszában ugyancsak a fenntarthatóság áll, és az intézmény emellett számos kutatással kapcsolódik a mesterséges intelligencia és a digitalizáció témaköréhez. Az egyetemen a sport szintén kiemelt figyelmet kap, hiszen hallgatóinak lehetőséget ad nemcsak a tanulás melletti testmozgásra, egészséges életmódra, de a versenysportolók kettős életpályáját is támogatja. A sport és a modern technológiák kapcsolódásaira, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének (SZESE) e-sport-szakosztálya mellett jó példa a többszörös világcsúcstartó, elektromos autót fejlesztő SZEnergy Team, vagy a Formula Student-sorozatban versenyző, szintén az európai élvonalba tartozó Arrabona Racing Team tevékenysége.

Az intézmény a 2023-as Sport Forum Hungary programján kiállítóként is részt vett, ahol a látogatók megismerkedhettek az e-sporttal, szimulátorok segítségével próbálhatták ki az autóversenyzést. Az intézmény képviseletében a konferencián dr. Kovács Ákos, az egyetem Távközlési Tanszékének adjunktusa, a Digitális Fejlesztési Központ munkatársa a technikai és a virtuális sport, illetve a sport és a modern technológia világába engedett betekintést.

Kerekasztal-beszélgetés keretében a motorsport jövőjét is körüljártuk Szujó Zoltán, a Magyar Autósport Szövetség elnöke vezetésével, Talmácsi Gábor gyorsaságimotor-világbajnok, egyetemünk oktatója, korábbi hallgatója, valamint Michelisz Norbert túraautó-világbajnok részvételével.

Azt vitattuk meg, hogy az olyan modern technológiák, mint az önvezető rendszerek vagy a mesterséges intelligencia miként befolyásolják a technikai sportokat. Tudjuk például, hogy 2026-tól a Forma–1-ben engedélyezett az autók egymás közti kommunikációja, amely többek közt a biztonság fokozását szolgálja” – emelte ki.

Dr. Kovács Ákos, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa, a Digitális Fejlesztési Központ munkatársa előadásában bemutatta, miként versenyezhetünk számítógépről akár Forma– 1-es pilóták ellen. Fotó: sportforumhungary.hu

Az adjunktus előadásában az e-sport és a motorsport kapcsolatát mutatta be.

„Kutatások szerint a Forma –1 nézőközönségének ma már csak a 14 százaléka 25 év alatti. A szakemberek ezért vonzóbbá kívánják tenni a motorsportot a fiatalok számára, amelyben szintén nagy szerepet kaphat a digitalizáció és a virtuális világ. »Driver 21« projektünk lényege, hogy a versenyautókba egy speciális eszközt telepítünk, amely folyamatosan, tűpontosan meghatározza a jármű helyzetét. Ennek segítségével lehetővé tudjuk tenni, hogy a szimulátornál ülő e-játékos ténylegesen versenybe szálljon a valóságos pályán vezető pilótával” – fejtette ki. Mint mondta, a szeptemberi WHB Győr Rally alkalmával öt autóba építették be az érzékelőt, így kipróbálhatóvá vált a velük való virtuális versenyzés. A technológiát a Sport Forum Hungary helyszínén is bemutatták.

A Széchenyi István Egyetem oktatója elmondta, az intézmény sokrétű kutatásokat folytat a mobilitás terén, az autonóm rendszerek mellett például az elektromobilitás tárgykörében is.

„Az egyetem a tehetségek felkutatására és a tehetséggondozásra is kiemelt hangsúlyt fektet. A Széchenyi Motorsport gyűjtőernyője alatt több program is ezt a célt szolgálja. A technológia és a sport a jövőben egyre inkább összefonódik, és ebben a fejlődésben intézményünk is fontos szerepet vállal” – zárta.