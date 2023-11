Az ETO remek hangulatú mérkőzést vívott a Debrecennel a labdarúgó Magyar Kupában. A szervezetten és olykor szemre is tetszetősen játszó zöld-fehérek a meccs jelentős részében eltüntették az osztálykülönbséget, ám egy hajrában elkövetett védelmi megingást a rutinosabb hajdúságiak kihasználtak. Így végül egy góllal nyertek, ezzel ők jutottak tovább a legjobb tizenhat közé.

Két vitatott esemény még tegnap is beszédtéma volt a futballt szeretők körében. Az egyik, amikor Ojediran odarúgott az ötös bal sarka előtt Antonnak. Kétségtelenül eltalálta a győri játékos lábát, ám előbb Erdős József játékvezető, majd a VAR is úgy döntött, ezért nem jár büntető. Nehezen elfogadható az ítélet, hiszen a mezőnyben ezért minden bizonnyal szabadrúgás járt volna a zöld-fehéreknek.

A harmincharmadik percben történtekre azonban nincs magyarázat. Ekkor a győriek játékosa, Vera nagy lendülettel tört előre, a mögötte lépéshátrányban futó Loncar pedig hátulról nagy erővel rácsúszott az argentin futballista jobb bokájára. A labda legalább három méterrel gurult előttük, így annak megjátszására a debreceni játékos nem törekedhetett. Erdős lefújta a szabálytalanságot, majd meglepő módon csak a sárga lapot vette elő. Ezt követően a VAR vizsgálta az esetet – gondolom, elég sok kameraállásból –, mint lehetséges piros lap. A Pintér Csaba vezette stáb hosszas vizslatás után úgy döntött, marad a sárga. A VAR-kocsiban ülőket nem lehet érteni, mit néznek a felvételeken, ha nem azt látják, ami történt, ami a televízió felvételén is mindenki által látható.

Nagyon régen ilyenkor azt kiabálták: Szemüveget a bírónak! Napjainkban egész mást, de azt nem bírja el a nyomdafesték.

És ezúttal a bírózóknak van igazuk.