Szeged U21–Győri ETO UNI FKC 28–38 (15–20)

Szeged, NB I/B-s férfimérkőzés, 150 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

ETO UNI: PÁSZTOR – Nagy M. 4, KURUCZ 5, ÁSVÁNYI 5, GERDÁN, Lang 2, Paár 4. Cs.: Varga I. (kapus), KONCZ 10, Sövegjártó, MÁTÉS 4, Takács B. 2, Bali 1, Szabados, Szabó Á. 1, Rosta B. Edző: Bencze József.

Bencze József: – A jó erőkből álló Szegedhez érkeztünk, ahol tudtuk, hogy ha nyerni szeretnénk, nagyon koncentráltan kell játszanunk. Ezt sikerült is megvalósítani, amit az eredmény tükröz is. A védekezésünkben és a támadásunkban is kevés volt a hib, a gólkülönbséget lépésről lépésre tudtunk növelni, a vége magabiztos siker lett.

Szentgotthárd–Lipót Pékség 30–29 (9–17)

Szentgotthárd, NB II-es férfimérkőzés, 70 néző. V.: Bán-Farkas, Székely.

Lipót: Török – Horváth J. 2, Haszonits 2, Farkas B. 5, Herkovits 6, Blanárik 3, Szűcs 4. Cs.: Kovácsovics 3, Molnár R. 2, Kőhalmi 2, Sáringer, Konkoly T. Játékos-edző: Konkoly Tamás.

Konkoly Tamás: – Saját magunkat vertük meg. Az első félidőt álomszerűen kezdtük, támadásban és védekezésben is remekeltünk. A második félidőben az ellenfél megrázta magát, sorra lőtte a góljait. A végén még visszajöttünk a meccsbe, de a végjátékba belehibáztunk.

BFKA II-Balatonfüred–UNI Győr SZESE II 30–24 (14–12)

Balatonfüred, NB II-es férfimérkőzés, 30 néző. V.: Jáger, Poller.

UNI Győr II: DÉCSI G. – Seres 3, Lukács 3, Németh M. 3, HORVÁTH B. 4, Kurbély, RÁKOS. Cs.: PEDERSEN (kapus), Reider, VARGA M., Vidéki, Lantos 1, Fábián 1, Juhász 5, Panák 2, Erdélyi 2. Edző: Rosta Miklós.

Rosta Miklós: – Valószínű, kevesebb játékost adunk az élvonalnak, mint ellenfelünk, de annál több mérnök, tanár, orvos, játékvezető, edző fog kikerülni a mi csapatunkból.

Bük–Lipót Pékség 40–25 (21–15)

Bük, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Finta, Varga F.

Lipót: Burnóczki R. – Takács N. 3, SZALAI ZS. 10, Németh P. 2, Molnár Anna, Molnár Alíz 1, Molnár V. 6. Cs.: Németh H. (kapus), Szalai V. 2, Beke 1, Burnóczki N. Edző: Farkas Benedek.

Farkas Benedek: – Körülményes és lassú támadójáték, a védekezés sem olyan volt, mint az előző meccseken de ami a legjobban hiányzott, az a lelkesedés és a küzdés.