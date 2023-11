A Mezőörsnek 350 ezer, a Győr­újbarátnak pedig 200 ezer forintot kell(ene) befizetnie a két csapat múlt heti rangadóján, illetve a meccs után történtek miatt.

Ezenfelül mindkét gárdának a soron következő két hazai bajnoki találkozójára szövetségi ellenőrt kell fogadnia saját költségén, előbbi – az összecsapást rendező – egyesületnek ráadásként négy soron következő hazai bajnokiját zárt kapuk mögött kell megrendeznie. Utóbbi büntetést jövő április végéig felfüggesztette a bajnokságot szervező testület fegyelmi bizottsága.

Utánajártunk, miért kapott ekkora büntetést a két klub.

„Rendkívüli módon meglepett a döntés, ami ellen természetesen fellebbezünk – említette tájékoztatásában dr. Vándor Csaba, a mezőörsieket képviselő ügyvéd. – Bár egy sima bajnoki mérkőzésre nincs előírva, mi a legutóbbi kupatálokozóinkon is bevált és az akkori szövetségi ellenőrök, Plotár Gyula és Kovács Kálmán által is megfelelőnek talált protokollt alkalmaztuk a Győrújbarát elleni rangadón, mert tudtuk, hogy szervezett szurkolói csoport kíséri el Mezőörsre a vendégcsapatot. Vagyis a kockázatokra tekintettel a biztonsági előírásokat messze meghaladva készültünk. A mérkőzés biztosításával a nagy tapasztalattal rendelkező, a veszprémi férfi kézilabdacsapat találkozóit is biztosító céget bíztuk meg, amely mellett még a megfelelő létszámú hazai rendezői gárda is segített. Sőt, annak érdekében, hogy a hazai és a vendégszurkolók elkerüljék egymást, a vendégeket külön helyre irányítottuk, akikben sajnálatos módon a meccs hajrájában bekapott gól erős indulatokat generált. A játékoskijárón keresztül akartak áttörni a hazai szurkolókhoz, amit a biztonsági személyzet a kellő határozottsággal megakadályozott. Gondot okoztak a vendégszurkolók által a pályára behajított sörösdobozok is, amelyek biztosan nem a helyi büféből kerültek hozzájuk. A büfében ugyanis kizárólag műanyag pohárban lehetett italt vásárolni. Valóban mindkét tábor használt füstöt a mérkőzésen, ami egyébként nem is biztos, hogy pirotechnikai eszköz, de ez nem befolyásolta a mérkőzést és senkit nem veszélyeztetett. Összegezve, nem értem, miért kaptunk ekkora büntetést, a még az élvonalban is ritka, példátlan pályabezárásról nem is beszélve, mivel minden elvárható előkészületet megtett egyesületünk annak érdekében, hogy biztonságban, rendbontás nélkül rendezhessük meg a találkozót, ám eszköztelenek vagyunk egy olyan táborral szemben, amely érzésünk szerint kimondottan provokációs céllal érkezett. Ezzel együtt a tanulságokat leszűrtük, és felállítottunk egy olyan bizottságot, amely javaslatot tesz majd az ehhez hasonló rendbontások megakadályozására.”