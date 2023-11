„Ezen a héten aktív pihenéssel töltik az időt a játékosok – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Nem készülünk együtt, de a napi munkát kiosztottuk, azt mindenkinek el kell végezni. Képesség és erőfejlesztés is szerepel a lányok programjában. Remélhetőleg ez az egy hét testileg és lelkileg is feltölt mindenkit, és újult erővel vághatunk neki a munkának. Ez nagyon fontos, hiszen januárban indul az Európa Liga, ahol hatalmas terhelés vár a csapatra. A terveink is nagyok, kíváncsian várjuk a csütörtöki sorsolást.”

Kedden egy sorsoláson már érdekelt volt a Motherson Mosonmagyaróvár: a Magyar Kupa IV. fordulójában a NEKA-t kapta ellenfélül az MKC, és hazai pályán fogadhatja a balatonboglári együttest.

November 23-a, csütörtök már jó ideje be van karikázva az óvári szurkolók naptárjában, ezen a napon sorsolják ugyanis az Európa Liga csoportbeosztását. Az MKC kiemeltként nem játszott selejtezőt, és az első kalapból várhatja a 11 órakor kezdődő eseményt. Fontos, hogy az óváriak a második kalapból a Vácot nem kaphatják, hiszen azonos nemzetbeliek nem kerülhetnek össze a csoportkörben.

KALAPOK 1. kalap: Nykøbing (dán), Thüringer (német), Motherson Mosonmagyaróvár, CS Gloria 2018 BN (román). 2. kalap: Malaga (spanyol), Nantes (francia), Praktiker-Vác, H.C. Dunarea Braila (román). 3. kalap: Lokomotiva Zágráb (horvát), Storhamar (norvég), MKS Lublin (lengyel), CSM Targu Jiu (román). 4. kalap: Podravka Vegeta (horvát), Chambray (francia), HSG Bensheim/Auerbach (német), Sola HK (norvég).

Négy MKC játékos utazhat a vb-re

A dán-norvég-svéd közös rendezésű kvalifikációs világbajnokságra négy játékost ad a Motherson Mosonmagyaróvár. A magyar válogatott 18-as keretének Albek Anna, Pásztor Noémi és Szemerey Zsófi tagja, míg Ines Ivancok az osztrák csapat egyik húzóembere. Emellett egy ideig Lancz Barborára sem számíthat Gyurka János. A fiatal átlövő a szlovák válogatott összetartására kapott meghívót.

„November 22. és 25. között egy csehországi tornán lépünk pályára – mondta Lancz Barbora, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa. – A házigazdákkal és Norvégiával is megmérkőzünk majd. A jövő héten pedig Törökországba utazunk a válogatottal.”

„A világbajnokság miatti szünetre nem könnyű összerakni az edzésprogramot, hiszen komoly létszámhiánnyal küzdünk – folytatta Gyurka János. – Ilyenkor próbáljuk a képességfejlesztést előtérbe helyezni, és a technika csiszolására is van lehetőség, de sajnos a belső posztokon sok hiányzónk lesz, így a páros kapcsolatok finomhangolása nem feltétlenül kivitelezhető tökéletesen.”