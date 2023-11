– Csapatunk a Magyar Amatőr Gokartbajnokság egész éven átívelő versenysorozata után most érkezett el a szezon legfontosabb eseményéhez. Egy intenzív és kihívásokkal teli versenyen vagyunk túl, amely számos izgalmas szituációt eredményezett mind az előfutamokban, mind a döntőben. Három pilótánk, Szabó Bálint, Weninger Milán és Kender Tamás büszkén képviselte Magyarországot, azon belül Sopront és a soproni gokartsportot a világversenyen. Látványos futamok és nagy csaták után két pilótánk a Pro, egyikük pedig a Silver kategóriába került. A kvalifikációs futamok során folyamatosan javítottak, de a végeredmény az utolsó körben dőlt el: Pro kategóriában Kender Tamás hetedik lett, Szabó Bálint pedig szerencsétlen ütközések miatt a tizenkilencedik. A legfiatalabb nevező, a 13 éves Weninger Milán Silver kategóriá- ban tizenkettedikként végzett. Egyesületünk az összetett listán a huszonegy csapatból az ötödik helyen zárta a versenyt, amivel nagyon elégedettek vagyunk – mondta büszkén Bálint Ádám.

Az edzőtől megtudtuk, összetartó, felelősen gondolkodó a soproni gokartos csapat. A Racing Arena pályán, a volt soproni téglagyár területén alakították ki bázisukat, ott van a tanterem és a műhely is. Szombaton és vasárnap délelőtt tartják az edzéseket, és a versenyek is hétvégeken vannak. A legfiatalabb versenyzőjük 7 éves, a legidősebb túl van az ötvenen, de a csapat zöme 12 és 18 év közötti. Mint minden autóssport, úgy a gokart is nagyfokú koncentrációt igényel, a váratlan helyzetekre megfelelően kell reagálni. Ezért is fontos, hogy a versenyzők kellőképpen elsajátítsák a műszaki, a vezetéstechnikai és a szabályismereteket, valamint a pályaelméletet. Ezeket a gyakorlatban is kipróbálják és természetesen hasznát veszik később, a jogosítvány megszerzésekor, mert kellő rutint szereznek a biztonságos közlekedéshez. – Két lány is van a csapatunkban, nekik ugyanúgy kell teljesíteniük, mint a fiúknak. Számukra igazi példakép a korábbi remek versenyzőnk, Farkas Kitti, aki jelenleg a győri Széchenyi-egyetem diákja gépjárműmérnöki szakon. A versenyek tekintetében az a célunk, hogy pilótáink egyre magasabb szinten álljanak rajthoz és lehetőleg minél több dobogós helyezést érjenek el – mondta a terveikről Bálint Ádám.