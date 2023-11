Tizenhárom éves kora óta szerepel a Red Bull Salzburg akadémiáján a most 18 éves Jánó Zétény, aki Sopronban kezdte a pályafutását: az SVSE, majd az SC Sopron játékosa volt, innen igazolt 2018-ban az osztrák Lichtenwörth SC-be.

Jánó Zétény az SC Sopron U11-es csapatában.

Napjainkban a Salzburg fiókcsapatában, a Lieferingben játszik, tavaly tizenkét kanadai pontig jutott az osztrák másodosztályban, ahol idén is rendszeresen lehetőséget kap, emellett folyamatosan pályára lép az Ifjúsági Bajnokok Ligájában és az osztrák korosztályos válogatottban is. A magyar-osztrák kettős állampolgárságú labdarúgó elsősorban játékával szeretne kitűnni, eddig nem is lehetett tőle nyilatkozatot olvasni, a csakfoci.hu-nak azonban most interjút adott

Az osztrák-magyar határhoz közeli Eisenstadtban, azaz Kismartonban született, de Sopronban ismerkedett meg a labdarúgással.

Igen, valóban ott születtem, de Sopronban jártam iskolába és ott is kezdtem focizni. Sok tornán és edzőmeccsen vettünk részt Ausztriában, a Salzburgnak pedig igen kiterjedt a megfigyelő-hálózata. Az egyik ilyen találkozón megismertek, aztán egy egyhetes próbajátékra jöttem a klubhoz, majd már tornákra is jártam velük, végül pedig leigazoltak. 13 évesen jöttem ide, de talán mondhatjuk úgy, hogy olyan nagyon messze nincs is az otthonomtól. Abból a szempontból persze nehezebb volt, hogy németül még nem annyira beszéltem, de itt egész nap azt hallottam mindenkitől, úgyhogy elég hamar megtanultam. Azzal az elejétől kezdve tisztában voltam, hogy van egy célom, amit szeretnék elérni, és ehhez ez egy jó lépés volt. Ami a focit illeti, azt össze sem lehet hasonlítani, minden új volt itt, a tempó is nagyon más, amit meg kellett szoknom, de sikerült felvennem ezt a ritmust

- mondta Jánó Zétény.

Az előző szezont már végigjátszotta a Lieferinggel az osztrák másodosztályban, lőtt négy gólt és adott nyolc gólpasszt.

"Nem volt olyan könnyű, a felnőttek bajnoksága azért teljesen más. Meg kellett tehát szokni, de szerencsére sikerült, és szerintem a játékintelligenciámmal sikerült is kitűnnöm. Az elején az a legfontosabb, hogy abba a csapatba is be tudj illeszkedni. Ott már mindenki tehetséges, a tehetség önmagában kevés ahhoz, hogy kitűnj. Keményebben kell dolgozni a többieknél. Idén azért dolgozom, hogy még előrébb jussak."

Felkerült a neves The Guardian hatvanas listájára, amely a következő generáció legnagyobb tehetségeit gyűjtötte össze.

"Nagy megtiszteltetés volt, de tudtam, hogy ez csak valaminek az eleje. Azt is mondhatjuk, hogy ez egy kis ajándék, de sokat kell még tenni azért, hogy odakerüljek, ahova szeretnék."

Korosztályos szinten az osztrák válogatottat képviseli, de nyilván sokakat érdekel, hogy ha úgy alakul, akkor a felnőttek között Magyarországot vagy Ausztriát erősítené-e.

"Ezt még tényleg nem tudom megmondani. Egyelőre nincs itt az ideje, hogy erről beszéljünk, vagy hogy ezen gondolkodjak. Ha aktuális lesz, akkor döntök majd róla" - hangzott Jánó Zétény válasza.