A versenyző erőnyerőként kezdett, majd a legjobb nyolc közé jutásért a szlovén Marinic ellen lépett tatamira. Enej Marinic idei legjobb eredménye egy Grand Prix-bronz volt Ausztriából, éppen ott győzte le Sipőcz Richárdot először, a másik három alkalommal a győri dzsúdós volt a jobb, ahogyan az Európa-bajnokságon is. Sipőcz szépen kézben tartva a mérkőzést egy vazarival nyert.

A nyolc között a szlovák Marius Fizel várt rá. Két évvel ezelőtt Budapesten, az U23-as Európa-bajnokság elődöntőjében Sipőcz Richárd volt a jobb két évvel idősebb riválisánál, és az eredménylistája is jóval veretesebb, mint a szlováké. A tatamin ez egy ideig egyáltalán nem látszott. Fizel ügyesebben mozgatta ellenfelét, Sipőcz Richárd két intést is összeszedett, levegőben lógott a harmadik is. De ha lógott, ott is maradt, mert a győri sportoló néhány másodperccel a vége előtt megtalálta a szlovák gyenge pontját, a hátralévő egy másodpercben a vazaris előnyt már nem veszélyeztette semmi.

A döntőbe jutásért vívott meccsnek nem a győri fiú volt az esélyese, a másik oldalon ugyanis a súlycsoport egyik nagyágyúja, az olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok Guram Tusisvili állt. Sipőcz a grúz óriást megdolgoztatta, de a papírformát nem tudta felborítani, Tusisvili jutott a fináléba, Sipőcz Richárd pedig készülhetett a bronzmeccsre, ahol az oroszok U23-as Európa-bajnok óriása, Valerij Jendovickij várt rá.

„Régi” ismerős, ő volt az, aki a 2021-es budapesti U23-as Eb döntőjében legyőzte Sipőczöt, aki viszont egy évvel korábban nyert ellene a junior Európa-bajnokságon. Most az orosz kezdett kicsit jobban, Sipőcz kapta az első intést a második perc felénél, majd az utolsó percben az orosz indított, de sikerült kivédekezni. A hajrát megnyomta a magyar versenyző, a hosszabbítás első percében pedig Jendovickij kapott intést. Volt egy-egy ügyes kísérlet mindkét oldalon, de a döntést végül a bíró vette a kezébe, a hosszabbítás hetedik(!) percében a magyar versenyzőnek kiosztotta a harmadik intést is.

Sipőcz Richárd harmadszor indulhatott a felnőtt Európa-bajnokságon, a koronavírus-járvány első évében, 2020-ban már az első összecsapásán búcsúzott, tavaly Szófiában az ötödik helyig jutott, és most ismételni tudott.

„Felemás érzéseim vannak – kezdte az értékelést Sipőcz Richárd. – Az egyik szemem nevet, mert azt gondolom, az ötödik hely szép eredmény, ráadásul a bronzérmes Tóth Krisztián után a második legeredményesebb férfiversenyző voltam a magyarok közül. Sír is ugyanakkor a másik szemem, mert az érem jó lett volna, ráadásul teljesen kiegyenlített meccs volt, ahogyan ellenfelem, úgy én is győzhettem volna, nüanszokon múlt.

Az egész Eb-t tekintve úgy érzem, egész jó formában versenyeztem.

Másfél hete Abu Dzabiban volt verseny, onnan sikerült a formát átmenteni, noha volt egy kisebb betegségem, amelyen túl tudtam lendülni és az aktuális legjobb formát hozni Franciaországban.”

Sipőczöt az Eb-n a legendás Hangyási László irányította a tatami mellől. A szakember tanítványa volt a sportág egyetlen magyar olimpiai bajnoka, az 1992-es, barcelonai játékokon aranyérmes Kovács Antal edzője.

„Jelenleg Laci bácsi irányítja az edzéseimet, így ő volt mellettem az Európa-bajnokságon” – indokolta Sipőcz Richárd, aki az ötödik helyért kapott pontokkal előrelépett az olimpiai kvalifikációs listán, mely ha most zárulna, akkor biztos párizsi résztvevő lenne a SZESE dzsúdósa.

„De még nincs vége a folyamatos pontvadászatnak, nagyjából kétszázötven nap van még hátra, és nemcsak rajtam, hanem az ellenfeleimen is múlik, mi lesz" – folytatta Sipőcz, aki jövő héten elvileg a németországi U23-as Eb-n indul. Azért csak elvileg, mert a mostani kontinenstorna bronzmeccsén kisebb bokasérülést összeszedett, így nem tudni, megkockáztatják-e a részvételt.

„Az olimpia fontosabb, a rásérülés nem lenne annyira szerencsés, de ha ott leszek, és teljesen rendbe jövök, akkor azért szeretném megvédeni a címemet. Ez a verseny egyébként a kvalifikációba nem számít bele” – tette hozzá Sipőcz Richárd, aki november 26-án Tokióba utazik, a háromhetes edzőtáborozás alatt egy Grand Slam-viadalon is tatamira áll.

A sport mellett a tanulásra is nagy figyelmet fordít a győri sportoló: a Széchenyi-egyetem sport- és rekreáció szakán az alapképzést befejezte, most kereskedelem-marketing szakon kezdte meg tanulmányait.