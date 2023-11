Év végéhez közeledve Magyarország legeredményesebb vidéki utánpótlás-nevelő egyesülete, a Soproni VSE vezetőedzőjétől, Úr Csabától kértünk értékelést.

"Éves összteljesítményünk sikeres volt, köszönhető kollégáimnak, szorgalmas versenyzőinknek, a szülőknek és nem utolsó sorban főtámogatónk, a GySEV vezetésének - mondja Úr Csaba. - Az idei versenyeken sok-sok örömben volt részünk, fontos eredményességi pontokat gyűjtöttünk s lettünk a legeredményesebb vidéki klub. A második félévben is sikeresen szerepeltünk, elsőként Dél-Koreában az ifjúsági világjátékokon, a miniolimpiának is tartott tornán párosban a Fizel Laura, Kátai Luca duó bronzérmes lett. Pécsett a magyar bajnokságon is remekeltek a fiatalok. Öt bajnoki érmet szállítottak, ebből egy arany-, egy ezüst-, három bronz.

Az L12 reménység, Vecseri Bianka egyéniben és párosban is felállhatott a dobogóra. Egyéniben ezüst-, párosban aranyérmes és ezzel az eredménnyel magyar bajnok lett. Az L14-es páros Fizel Laura, Rekedt Nagy Panni a dobogó harmadik fokára állhatott fel. F18-ban Sift Barna ob előtti nagyszerű nemzetközi ITF-es versenyei után szintén két bronzérmet szerzett egyéniben és párosban Kovács Vilmossal az oldalán. A sikerét növeli, hogy egy évvel fiatalabbként érte el a nagyszerű eredményt. Az országos csapat döntőn F12-ben Tomedich-Bakos-Ferenczy-Hangácsi kvartett óriási csatában bronzérmet szerzett. L14-es küzdelmekben Rekedt Nagy Panni, Fizel Laura, Gyepes Kira, Kátai Luca szintén a dobogó harmadik fokára állhatott. Az F14-es csapat volt a legeredményesebb, Polgárdy Tamás, Oláh Le Milán, Kiss Tamás Kore és Velikán Benedek egység óriási teljesítmény nyújtva bajnoki döntőt játszott, ahol óriási csatában maradtak alul.

A lányok is kitettek magukért az országos csapatdöntőn, az L18-as korosztály Steinwenger Vivien, Kászóni Réka, Szentgáli Réka trió nagyszerű eredményt ért el, bronzmérkőzésen az MTK csapatát győzték le. Éves összteljesítményünk 25 érem, ebből 6 arany-, 7 ezüst- és 12 bronzérem.

"Büszkék lehetünk játékosainkra, az elért eredmények még nagyobb teljesítményre inspirálnak a jövő évi megmérettetésekre. A jövőt illetően hosszú távú cél a határon átívelő pályázat, ami két régió együttműködési megállapodását rögzíti. SVSE az osztrák Oberpullendorf együttesével közös edzőtáborok, versenyek lebonyolítását tervezi a közös program keretében. Egy alkalommal már képviseltettük magunkat az osztrák városban. A sok-sok öröm mellett szomorúságunk csak az infrastruktúra hiányában van." - fejezte be gondolatait Úr Csaba vezetőedző.