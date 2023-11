A versenyközpont, a rajt és a cél a helyi Busch István Sportcsarnokban volt. A kedvezőtlen, esős és szeles időjárás miatt ez utóbbi jó döntésnek bizonyult. A célban a kétszáz méteres és a hatszáz méteres táv résztvevői, vagyis a gyerekek szponzoroknak köszönhetően érem, kupa és csoki jutalomban is részesültek. A további távok 4,4 kilométer és 8,7 kilométer voltak. A versenyzőknek nemcsak az ellenfelekkel, de a 88 méteres szintkülönbséggel és az időjárás viszontagságaival is meg kellett küzdeniük. A táv első fele komoly emelkedőkkel kezdődött, a második fele már Vértesszőlős belterületén haladt, jobban lehetett teljesíteni, kisebbek voltak az emelkedők. A „Samu-múzeumtól” pedig már csak lefele kellett futni a célig. A futók sikeresen célba értek, és többen jelezték, a jövő évben is szeretnének részt venni a családias Samu Futáson.

Az eredményhirdetésnél kupáknak, érmeknek és különdíjaknak örülhettek a helyezettek. Szokás szerint köszöntötték a 70 év felettieket, összesen 13 futót. A helyie­ken kívül szép számmal jöttek Tatáról, Tatabányáról és a Felvidékről is.

A dobogón a női 40–44 éves korosztály, a 4,4 kilométeres táv legjobbjai.



Eredmények: 4,4 km, abszolút női: 1. Barta Csilla (Tatabánya), 2. Telekiné Barnai Éva (Parád), 3. Csernik Zita (Budapest). Abszolút győztes, férfiak: 1. Teleki Péter (Parád), 2. Somogyi Károly (Budapest), 3. Maros Csaba (Nagylózs). 8,7 km, abszolút női: 1. Pidl Rená­­ta (Nagybajcs), 2. Klászné Herbent Anita, 3. Sztancsik Brigitta (Biatorbágy). Abszolút eredmények: 1. dr. Igari Béla (Tatabánya), 2. Kovács Dávid (Diósd), 3. Grónai Sándor (Komárom). Különdíjas: Nagy Fernandó (Felvidék). A legsportosabb család: Kláben család (Hatvan). A legidősebb versenyző: Palágyi Zsolt (Budapest, 82 éves).

Köszönet a támogatásért Nagy Csabának, Vértesszőlős polgármesterének, dr. Lázár Gabriellának, Vértesszőlős jegyzőjének, Kornéli Ilonának, Paxy Évának, Kovács Csabának, Gombás Csabának, valamint a tatabányai polgárőröknek, a Stop cukrászdának és Vadóc Lászlónak.

A Sprint Futóklub legközelebbi versenye a Stop Mikulás Futás lesz december 3-án 10 órakor Sárberekben.

Ki volt Samu?

Samu és társai 350 ezer évvel ezelőtt itt élt ún. előemberek (Homo erectus) voltak, akik Európa egyik legősibb előembercsoportját alkották. Az 1965. augusztus 21-én Vértesszőlősön, Sámuel napján előkerült leletek, tarkó­csontok egyértelműen bizonyították Samu korát.