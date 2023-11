November 25-26-án rendezték a szlovéniai Kranjban a CECJM elnevezésű versenyt, amely eredetileg a Közép-Európai országok serdülő bajnoksága volt, ám idén további négy országgal bővült a mezőny – ezúttal Törökország és Németország versenyzői is vízbe ugrottak. Így még nehezebb dolga volt a magyar csapatnak, hiszen a törökök a legerősebb serdülő korú úszóikat sorakoztatták fel, éppúgy, ahogy a németek, így komoly csaták zajlottak a vízben.

Az UNI-Győr SE csapatából Lakó Dorina, Megyesi Vanda, Kammerer Kitti, Buda Levente és Pápai Olivér is helyet kapott a válogatottban, s rá is szolgáltak a bizalomra: valamennyi versenyző egyéni bajnoki címet is szerzett a korosztályos mini Eb-nek is beillő viadalon.

Részletes eredmények:

Lakó Dorina - 100m gyors, aranyérem

Buda Levente - 400m vegyes, aranyérem

Magyarország - 4x100m vegyes lány, ezüstérem (Megyesi Vanda, Lakó Dorina)

Pápai Olivér - 400m gyors, bronzérem

Megyesi Vanda - 100m női mell, aranyérem

Magyarország - 4x200m gyors lány, aranyérem (Lakó Dorina)

Magyarország - 4x200m gyors fiú, aranyérem (Buda Levente, Pápai Olivér)

Lakó Dorina: 50m gyors lányok - ezüstérem

Megyesi Vanda: 200m mell lányok - bronzérem

Pápai Olivér: 200m gyors fiúk - bronzérem

Kammerer Kitti: 200m pillangó lányok - aranyérem

MAGYARORSZÁG - 4x100 női gyorsváltó (Lakó Dorina) - ezüstérem

MAGYARORSZÁG - 4x100 férfi gyorsváltó (Pápai Olivér) - aranyérem

A csapatversenyt a magyar válogatott nyerte!

A válogatott eseményen Petrov Árpád vezetőedző is jelen volt, így értékelt:

"A serdülő korosztályban a versenyzők óriási változásokon mennek keresztül, fizikálisan és mentálisan egyaránt nagy kihívást jelentenek a mindennapi monoton edzések. A csapat tagjai valamennyien heti húsz-harminc óra munkát fektetnek az úszósportba, ennek az alázatos, megalkuvást nem tűrő munkának most mindannyian érezhették a gyümölcsét: a dobogó tetején állhattak Magyarországot képviselve. Természetesen a munka nem áll meg, nem dőlhetünk hátra, hiszen szerdán már kezdődik az újabb megmérettetés, a korosztályos országos bajnokság, mégpedig rövidpályán, itt újra meg kell mutatni, mit is jelent az úszósportban győriként versenyezni. Büszke vagyok valamennyi versenyzőre, de tudni kell, hogy ez a munka csapatmunka, ez a siker közös: köszönet a szülők, edzőkollégák és támogatók felé, hogy mindezt lehetővé tették, nélkülük mindez nem jöhetett volna létre.