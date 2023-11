„Korábban is voltak tornák, ezúttal azonban egy olyan gálával emlékezünk Fehér Miklósra, amely része annak a hagyományokra épülő, legendáink emlékét fenntartó eseménysorozatnak, amellyel szeretnénk ha az ETO nagy családja még jobban összekovácsolódna. Bár naponta találkozom hasonló esetekkel, kardiológusként is borzasztó nagy trauma volt Miki tragédiáját a tévében látni, s ha a pályafutása sajnálatos módon nagyon rövid ideig is tartott, mindenképp példával szolgálhat a fiatalok és a futballt szerető közönség előtt. A hagyományt, ami az emléktorna volt korábban, rengeteg pályatárs és barát bevonásával szeretnénk egy kicsit modernebb, nagyobb formátumban újjá éleszteni” – emelte ki kezdésként az esemény csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere.

Szeles Szabolcs sportért felelős alpolgármester Miklós kedvenc, a Bikini együttes Közeli helyeken című dalát idézte, majd hozzátette: „Miki lépte még most is visszhangzik, s nem csak Győrben, az országban mindenütt. Az egész magyar labdarúgás kiemelkedő alakja volt, aki Győrből indult. Mindenki szerette, tisztelte és sikereit követően is megmaradt annak szerény srácnak, aki korábban is volt. Megtisztelő, hogy rá emlékezhetünk, s a gálát, új köntösbe bújtatva éleszthetjük újjá egy ehhez méltó helyszínen, az Audi-arénában.”

Tóth Miklós az ETO klubigazgatója azt mondta, példaképekre mindig szükség van, mert miattuk lesznek a gyerekek labdarúgók, sportolók, majd hozzátette: „Ebben bízunk mi is. Miki emlékét őrizve nyáron többek között a Benfica részvételével rendeztük meg az U17-es tornát, ezzel a gálával most csatlakozott a város, aminek nagyon örülünk.”

Détári Lajos világválogatott labdarúgó előbb megköszönte a városvezetésnek, hogy odaállt a gála mögé, majd kiemelte: „Ez tényleg nem egy torna lesz, hanem gála. Nem lesz első, második vagy harmadik, igazi örömfocit szeretnénk. Így akarunk megemlékezni Mikiről, akit mindenki szeretett Győrben, az országban, sőt még a határaink túl is.”

A szervezésből oroszlánrészt vállaló egykori labdarúgó, Puska Péter elmondta, a gálán, amelyre ingyenes lesz a belépés és december 17-én, 11 órakor kezdődik az Audi-arénában, négy csapat lép majd pályára.

„Ezekben rengeteg ismert labdarúgó lesz, akik nem nagyon szoktak elmenni gálákra, de Miki nevét meghallva, az első szóra elfogadták a meghívásunkat. Sőt lesznek olyan legendás korábbi futballisták, akik egészségügyi állapotuk miatt ugyan már nem tudnak pályára lépni, de mindenképp el akartak jönni a gálára.”



A résztvevő csapatok tervezett névsora

ETO-öregfiúk: Bíró Béla, Krass Árpád, Böjte Attila, Hajszán Gyula, Jagodics Zoltán, Herczeg Miklós, Catalin Azoitei, Miriuta László, Tokody Tibor, Bücs Zsolt, Somogyi József, Korsós György, Csertői Aurél, Nagy Miklós, Puska Péter. Edző: Pintér Attila.

Fehér Miklós barátai: Menyhárt Ferenc, Bognár Zsolt, Bajzát Péter, Stark Péter, Priskin Tamás, Lakos Pál, Vayer Gábor, Ferenczi István, Zlatko Zahovic. Edző: Ulbert Tibor és Szabó Ottó.

Fehér Miklós válogatottbeli csapattársai: Király Gábor, Végh Zoltán, Sebők Vilmos, Mátyus János, Hrutka János, Lisztes Krisztián, Gera Zoltán, Huszti Szabolcs, Füzi Ákos, Fehér Csaba, Pisont István, Illés Béla, Dombi Tibor, Tököli Attila, Pető Tamás, Lipcsei Péter, Dragóner Attila és Preisinger Sándor. Edző: Détári Lajos.

NB All Star-válogatott: Rabóczki Balázs, Hajdu Attila, Kocsárdi Gergely, Molnár Zoltán, Kabát Péter, Mónos Tamás, Váczi Zoltán, Csábi József, Torghelle Sándor, Juhász Roland, Véber György, Vancsa Miklós, Molnár Balázs, Komlósi Gábor, Bükszegi Zoltán, Simek Péter, Kovács Zoltán, Hamar István, Pál Zoltán. Edző: Urbán Flórián.