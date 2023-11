A 2024/25-ös szezon csapatának kialakítása lassan a végéhez közeledik, és újabb játékos érkezése válik biztossá. Fiatal, ám mégis rutinos, nemzetközileg elismert játékossal szerződött le a csapat három évadra. A dán válogatott kulcsjátékosa, Kristina Jörgensen nyártól a Győri Audi ETO KC csapatában folytatja pályafutását.

„Büszkén jelenthetem be Kristina Jörgensen érkezését. A még mindig csak 25 éves játékos korát meghazudtoló módon értett játékát csodálja a szakma. Képességei nemcsak támadásban, hanem védekezésben is a női mezőny egyik legsokoldalúbb, legveszélyesebb, leghasznosabb játékosává teszik. Érkezése csak még tovább erősíti a jövő évad keretét. Külön öröm számomra, hogy a tárgyalások során elmondta, számára nagy álom vált valóra azzal, hogy Győrbe szerződhet. Érezzük, hogy a projektünk vonzó a topjátékosok számára, akik a stabilitást, a szakmaiságot és az eredményességet helyezik a fókuszba a jövőjüket illetően. Továbbra is azért dolgozunk nap mint nap, hogy a Győri Audi ETO visszakerüljön az őt megillető helyre, a női kézilabdázás csúcsára” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Egy álom vált valóra a Győrbe szerződésemmel. A világ egyik legjobb csapatáról van szó, amely ha hív, mindenképp elgondolkodsz. Nekem nem kellett sokat agyalnom, hiszen régóta az volt a vágyam, hogy Győrben játsszak. Kívülről az látszik, hogy Győrben minden adott a sportolónak a csúcsteljesítmény elérésére. Maximalista vagyok, és imádok nyerni, ezért is volt könnyű a döntés, hiszen az ETO-ban is mindig ezek az elvárások. Nagyon várom, hogy a fantasztikus Audi-arénában léphessek pályára a remek győri szurkolótábor előtt. A jövő év csapata már most jól néz ki, alig várom, hogy nyáron én is csatlakozzak. Természetesen addig még jelenlegi klubom sikeréért küzdök, de várom már a nyarat, hogy én is zöld-fehér szerelést húzhassak magamra” – mondta Kristina Jörgensen.

A dán irányító-lövő 25 éves, a francia Metz gárdájából érkezik 2024 nyarán Győrbe. Klubszinten pályafutását szülővárosa, Horsens csapatában kezdte, majd a Skanderborg és a Viborg csapatait erősítette. Franciaországba, a Metz gárdájához 2022-ben igazolt, itt francia bajnok és kupagyőztes lett. A játékos 2017-ben mutatkozott be a dán felnőtt női válogatottban, mellyel 2021-ben világbajnoki bronzérmet, 2022-ben pedig Európa-bajnoki ezüstérmet nyert. Dánia korosztályos csapataival 2015-ben ifjúsági Európa-bajnok volt, 2016-ban pedig világbajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. 2017-ben tagja volt a világbajnoki bronzérmet szerzett dán junior válogatottnak.